Shelton e Mboko trionfi storici: primo 1000 per Ben, Victoria completa la favola!

Shelton in ascesa, Khachanov da applausi

Non un trionfo qualsiasi per Ben Shelton, che sale al numero 6 del ranking Atp e diventa il più giovane statunitense a vincere un Masters 1000 dal 2004, anno del successo a Miami di un 21enne Andy Roddick (che aveva vinto anche l'anno prima in Canada e a Cincinnati). "È una sensazione surreale - ha detto Shelton a fine match - e giunge al termine di torneo e di una lunghissima settimana dal percorso sempre travagliato e impervio. Il mio tennis migliore è uscito fuori alla distanza proprio quando contava di più. Ho continuato a insistere con il mio gioco, ho perseverato e sono stato resiliente. Tutte qualità che mi piace molto vedere espresse dal mio carattere", le parole del classe 2002, ora quarto nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino. Khachanov, che aveva vinto il primo parziale, rimpiangerà l'ultimo game del secondo: sotto 5-4, da 0-40 non è riuscito a breakkare il suo avversario. Per il resto è stata una lotta intensa ad armi pari, nel set decisivo non ci sono state palle break e non si è mai andati neanche ai vantaggi: una volta arrivati al tie-break, dove il minimo dettaglio fa la differenza, l'ha spuntata lo statunitense.

La favola di Mboko

È una favola a lieto fine quella di Victoria Mboko, la classe 2006 che si è presentata al torneo di Montreal da n.85 Wta e da wildcard. La padrona di casa ha superato tutti gli ostacoli, tra cui la n.2 Coco Gauff e la n.12 Elena Rybakina, e nell'ultimo atto non si è fatta scoraggiare dopo aver perso il primo set, come gli era capitato anche in semifinale con Rybakina. In un secondo parziale caratterizzato da ben 7 break, la canadese è riuscita a tenere il servizio sul 5-4 prolungando la sfida al terzo set, dove non c'è stata partita: Osaka è calata alla distanza, e Mboko dall'1 pari ha infilato 5 giochi consecutivi per il 6-1 finale. "È stata una settimana incredibile qui a Montreal. Grazie a Naomi per l'incredibile partita. L'ho sempre ammirata fin da quando ero piccola, quindi è fantastico giocare con una campionessa straordinaria come lei. Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenermi durante questa settimana. Sono stati incredibili e non potrei essere più grata", le parole di Mboko.