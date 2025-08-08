Shelton e Mboko trionfi storici: primo 1000 per Ben, Victoria completa la favola!

Ben Shelton e Victoria Mboko sono i protagonisti della notte canadese. Lo statunitense si aggiudica il Masters 1000 di Toronto superando in finale il russo Karen Khachanov col punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(3). La canadese, entrata nel tabellone grazie a una wild card, vince il torneo di Montreal battendo nell'ultimo atto la giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo e 4 volte campionessa slam, per 2-6 6-4 6-1. Sia per Shelton che per Mboko si tratta del primo Master 1000 vinto in carriera.
Shelton in ascesa, Khachanov da applausi
Non un trionfo qualsiasi per Ben Shelton, che sale al numero 6 del ranking Atp e diventa il più giovane statunitense a vincere un Masters 1000 dal 2004, anno del successo a Miami di un 21enne Andy Roddick (che aveva vinto anche l'anno prima in Canada e a Cincinnati). "È una sensazione surreale - ha detto Shelton a fine match - e giunge al termine di torneo e di una lunghissima settimana dal percorso sempre travagliato e impervio. Il mio tennis migliore è uscito fuori alla distanza proprio quando contava di più. Ho continuato a insistere con il mio gioco, ho perseverato e sono stato resiliente. Tutte qualità che mi piace molto vedere espresse dal mio carattere", le parole del classe 2002, ora quarto nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino. Khachanov, che aveva vinto il primo parziale, rimpiangerà l'ultimo game del secondo: sotto 5-4, da 0-40 non è riuscito a breakkare il suo avversario. Per il resto è stata una lotta intensa ad armi pari, nel set decisivo non ci sono state palle break e non si è mai andati neanche ai vantaggi: una volta arrivati al tie-break, dove il minimo dettaglio fa la differenza, l'ha spuntata lo statunitense.
La favola di Mboko
È una favola a lieto fine quella di Victoria Mboko, la classe 2006 che si è presentata al torneo di Montreal da n.85 Wta e da wildcard. La padrona di casa ha superato tutti gli ostacoli, tra cui la n.2 Coco Gauff e la n.12 Elena Rybakina, e nell'ultimo atto non si è fatta scoraggiare dopo aver perso il primo set, come gli era capitato anche in semifinale con Rybakina. In un secondo parziale caratterizzato da ben 7 break, la canadese è riuscita a tenere il servizio sul 5-4 prolungando la sfida al terzo set, dove non c'è stata partita: Osaka è calata alla distanza, e Mboko dall'1 pari ha infilato 5 giochi consecutivi per il 6-1 finale. "È stata una settimana incredibile qui a Montreal. Grazie a Naomi per l'incredibile partita. L'ho sempre ammirata fin da quando ero piccola, quindi è fantastico giocare con una campionessa straordinaria come lei. Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenermi durante questa settimana. Sono stati incredibili e non potrei essere più grata", le parole di Mboko.