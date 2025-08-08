Sinner raggiunge Alcaraz e si qualifica per le Nitto Atp Finals di Torino

Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione per Nitto ATP Finals 2025 di Torino. Per una volta, però, il numero uno è arrivato secondo: il primo ad aver raggiunto la qualificazione , infatti, è lo spagnolo Carlos Alcaraz . Il numero 1 ATP prenderà parte, dunque, al torneo in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre, dove il numero uno del mondo è il campione in carica, titolo conquista nel 2024 senza perdere nemmeno un set, prendendo parte alla competizione per la terza stagione consecutiva e, complessivamente, per la quarta volta. Secondo l'Infosys ATP Win/Loss Index, vanta un record di 10-2 nel torneo e nelle ultime due edizioni ha perso solo contro Novak Djokovic (nella finale del 2023). Ad ogni modo, l'azzurro è reduce dall'ennesimo anno eccezionale, nel corso del quale ha conquistato due trofei importantissimi per la seconda stagione consecutiva, raggiungendo anche la finale dell'ATP Masters 1000 a Roma.

I recenti successi di Jannik ed il rapporto con le ATP Finals

Sinner ha difeso con successo il suo titolo agli Australian Open e ha vinto per la prima volta a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha anche avuto tre match-point nella finale del Roland Garros a Parigi, prima di subire una sconfitta dolorosissima e, a quel punto del match, inaspettata contro Alcaraz. Il 23enne altoatesino di Sesto Pusteria, unico giocatore ad aver occupato il primo posto nella classifica PIF ATP in questa stagione, ha mantenuto la vetta per 60 settimane consecutive dalla sua ascesa lo scorso giugno. Sinner lotterà con Alcaraz per il titolo di numero 1 di fine anno ATP presentato da PIF in una gara che sembra destinata a durare fino all'ultimo. Sinner ha fatto il suo debutto alle Nitto ATP Finals nel 2021 come riserva, quando ha sostituito il connazionale Matteo Berrettini: in quell’edizione ha spinto Daniil Medvedev al tie-break nel set decisivo ed ha sconfitto Hubert Hurkacz. Da allora ha vinto nove delle dieci partite disputate a Torino nelle sue due successive partecipazioni. A celebrare l'ennesima partecipazione di Jannik alle Nitto ATP Finals, ci ha pensato anche l'account ufficiale X dell'ATP: 'Ci vediamo a Torino, campione in carica! Jannik Sinner si è qualificato ancora una volta alle Nitto ATP Finals'.