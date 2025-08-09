Tuttosport.com

Bellucci lotta ma non basta: eliminato al primo turno a Cincinnati

L'azzurro perde con un doppio tiebreak contro il bosniaco Damir Dzumhur, che ora sfiderà Carlos Alcaraz
CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Semaforo rosso per Mattia Bellucci nel primo turno del "Cincinnati Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. Nella notte italiana il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 74 del ranking, per la prima volta in gara nel main draw del "1000" dell'Ohio, ha ceduto per 7-6(7), 7-6(5), dopo quasi due ore e mezza di lotta, a Damir Dzumhur, numero 54 del ranking. Sarà dunque il bosniaco l'avversario d'esordio per lo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie e numero 2 del mondo, finalista nell'edizione del 2023.

Cincinnati, gli altri risultati del primo turno 

Martin Landaluce (Esp) b. Patrick Kypson (Usa) 3-6, 6-3, 6-2

Valentin Royer (Fra) - Sebastian Ofner (Aut) 5-7, 6-3, 6-3

Learner Tien (Usa) b. Leandro Riedi (Sui) 6-3, 6-4

Nishesh Basavareddy (Usa) b. Aleksandar Vukic (Aus) 7-6 (5), 7-5

Roberto Bautista Agut (Esp) b. Daniel Altmaier (Ger) 7-6 (5), 7-6 (1)

Reilly Opelka (Usa) b. Hugo Dellien (Bol) 7-5, 7-6 (3)

