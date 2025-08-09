Sinner vola a Pechino dopo lo Us Open: l'annuncio con un video sui social

Per il terzo anno di fila Jannik Sinner, che oggi debutta al Masters 1000 di Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, ha scelto il "China Open", Atp 500 in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre che si gioca sul cemento di Pechino in contemporanea con il "500" di Tokyo. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che sui social hanno postato un video di Sinner che conferma la sua partecipazione al torneo cinese dove l'altoatesino ha un bilancio di 9 vittorie ed una sconfitta: ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz cedendo al tie-break del set decisivo.