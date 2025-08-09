Tuttosport.com

Sinner vola a Pechino dopo lo Us Open: l'annuncio con un video sui social

Impegnato a Cincinnati, il numero uno al mondo dopo New York andrà in Cina. E intanto dal 9 al 16 novembre sarà alle Nitto Atp Finals di Torino
2 min
Sinner vola a Pechino dopo lo Us Open: l'annuncio con un video sui social © EPA

Per il terzo anno di fila Jannik Sinner, che oggi debutta al Masters 1000 di Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, ha scelto il "China Open", Atp 500 in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre che si gioca sul cemento di Pechino in contemporanea con il "500" di Tokyo. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che sui social hanno postato un video di Sinner che conferma la sua partecipazione al torneo cinese dove l'altoatesino ha un bilancio di 9 vittorie ed una sconfitta: ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz cedendo al tie-break del set decisivo.

Sinner, il calendario dei prossimi tornei

Il 23enne altoatesino, dopo l'incredibile trionfo a Wimbledon, ha dunque deciso di prendere parte al torneo sul cemento in Ohio dove è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe. Dopodiché si trasferirà a New York per l'Us Open, ultimo Slam della stagione in programma dal 24 agosto al 7 settembre sul cemento di Flushing Meadows. Anche a questo appuntamento l'altoatesino, dopo Alcaraz secondo tennista ad aver conquistato il pass per le Nitto Atp Finals di Torino (9-16 novembre), arriva da campione in carica. 

