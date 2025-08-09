Musetti subito fuori a Cincinnati: Bonzi vince in rimonta al terzo set

CINCINNATI (Stati Uniti) - Finisce subito il Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 10 del mondo e ottava forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale, col punteggio di 5-7 6-4 7-6 (4), contro il francese Benjamin Bonzi, 63 del ranking internazionale, che all'esordio aveva battuto l'altro azzurro Matteo Arnaldi. Ai sedicesimi di finale Bonzi sfiderà il vincente del match fra il greco Stefanos Tsitsipas e l'ungherese Fabian Marozsan.
Musetti, Atp Finals a rischio
Dopo un mese senza troppi sorrisi, Lorenzo Musetti esce al secondo turno del Masters 1000 americano.Un ko in rimonta per l'azzurro che era riuscito ad aggiudicarsi il primo periodo prima di cedere a Bonzi. Prosegue dunque il momento negativo dell'azzurro, reduce dalla sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 di Toronto, che fa fatica a tornare ai vertici dopo l'infortunio all'adduttore rimediato a Parigi all'inizio del quarto set della sfida contro Carlos Alcaraz. E per il carrarino, ottavo nel ranking, si complica la corsa per entrare nei primi otto e accedere agli Atp Finals di Torino.