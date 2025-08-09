Musetti subito fuori a Cincinnati: Bonzi vince in rimonta al terzo set

CINCINNATI (Stati Uniti) - Finisce subito il Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, numero 10 del mondo e ottava forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale, col punteggio di 5-7 6-4 7-6 (4), contro il francese Benjamin Bonzi, 63 del ranking internazionale, che all'esordio aveva battuto l'altro azzurro Matteo Arnaldi. Ai sedicesimi di finale Bonzi sfiderà il vincente del match fra il greco Stefanos Tsitsipas e l'ungherese Fabian Marozsan.