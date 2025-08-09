"Sinner ko con Bublik, non è invincibile": Medvedev rilancia la sfida

Daniil Medvedev è stato protagonista fin qui di un 2025 non troppo positivo, oscurato dal dominio targato Sinner-Alcaraz . Il tennista russo ha quindi parlato ai canali ufficiali dell'ATP per fare il punto sulla sua stagione e sugli obiettivi per il futuro: "Molti mi chiedono dei miei match con Jannik e Carlos, ma quest’anno non li ho ancora incontrati negli Slam . Il problema sono io, devo alzare il livello. Nel tennis può succedere di tutto, e spesso non è semplice capire il motivo di un momento no. Sto lavorando con il mio team per capire cosa migliorare. Questa è la parte più interessante della stagione, ci sono tanti tornei su cemento. Voglio sfruttare questa chance per dare il massimo e divertirmi".

Medvedev: "Sinner non è invincibile"

Quindi Medvedev si è espresso sui suoi due più grandi avversari: “Jannik e Carlos stanno giocando a un livello incredibile, sono i due migliori al momento e lo dimostrano ogni settimana. Quando Carlos è arrivato a 17 anni, tutti erano impressionati dalla sua potenza. Molti dicevano: ‘Non potrei mai colpire così, neanche allenandomi dieci ore al giorno’. E quando ha una giornata perfetta, è praticamente imbattibile. Lo stesso vale per Jannik, che è un giocatore solido e molto difficile da affrontare.Sono forti, ma non invincibili. Jannik ha perso contro Bublik a Halle, che poi ha vinto il torneo. Carlos è stato battuto da Van de Zandschulp meno di un anno fa. In campo devi sempre puntare a vincere". Infine sui suoi obiettivi: “Torino è ancora lontana per quasi tutti, tranne che per Carlos e Jannik, che ci saranno sicuramente, e forse Sascha Zverev. Per gli altri, basta un buon risultato in uno o due tornei per fare la differenza. Un quarto di finale in un Masters 1000 può cambiare tutto, quindi devo solo giocare bene”.