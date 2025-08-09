Sinner torna così: "Non sapevo cosa aspettarmi". Poi la chiave per Cincinnati

È stato un match senza storia quello tra Jannik Sinner e Daniel Galan , con il numero 1 al mondo che si è imposto con un doppio 6-1 aggiudicandosi il secondo turno del 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, il campione azzurro è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe , nonché la quota punti necessaria a consolidare la leadership della classifica, che vedrà il diretto concorrente Carlos Alcaraz esordire domenica 10 contro Damir Dzumhur (a sua volta uscito vincitore dal match contro Mattia Bellucci ). A contendere all'altoatesino l'accesso agli ottavi, sarà Gabriel Diallo , reduce dal successo su Sebastian Baez per 7-5, 6-4.

Sinner: "Palla molto veloce, non è facile"

Nel mentre, il 4 volte campione Slam ha commentato così il successo sul colombiano: "Le partite sono sempre diverse dagli allenamenti. Non sapevo cosa aspettarmi oggi. Ma sono molto felice. Non è facile giocare qui. La palla viaggia molto ed è veloce. Qui bisogna servire in modo molto preciso ma anche con un buon ritmo se si vuole andare lontano nel torneo. Oggi a volte ho avuto la sensazione di servire proprio nei punti che volevo. Ma c’è ancora un po’ di margine per migliorare. Per un match di primo turno, non avrei potuto desiderare di meglio. Sono molto felice di essere tornato/a. Il pubblico è fantastico. Sì, vediamo cosa arriverà. Il caldo? Si sente, anche nel riscaldamento. Sapevo che le condizioni qui sono toste ma oggi é andato tutto nella direzione giusta".