Sinner-Diallo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il terzo turno di Cincinnati in tempo reale

È iniziato con un doppio 6-1 il cammino di Jannik Sinner a Cincinnati, dove il numero 1 al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione in finale contro Francesc Tiafoe. Dopo avere dominato Daniel Galan in un match senza storia, il campione azzurro affronta ora il canadese numero 33 Atp Gabriel Diallo, reduce dall'esordio vincente contro Sebastian Baez: 7-5, 6-4 lo score. Il vincitore affronterà uno fra Adrian Mannarino e l'ex top ten Tommy Paul. Lo stesso giorno, è atteso sul cemento del Lindner Family Tennis Center l'altro azzurro in gara Lorenzo Sonego, che dopo il successo su Zizou Bergs, contenderà il passaggio agli ottavi al numero 4 Taylor Fritz. Hanno già invece lasciato la scena del 1000 di Mason Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, eliminati dal francese numero 55 Benjamin Bonzi, così come Flavio Cobolli (ko con Terence Atmane) e Mattia Bellucci (ko con Damir Dzumhur).