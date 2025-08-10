Darderi infortunato, si ritira a Cincinnati: Comesana avanza al terzo turno

Sfortuna italiana a Cincinnati. A seguito dell'eliminazione nella notte di Flavio Cobolli per due set ad uno contro il francese Terence Atmane , arriva anche quella di Luciano Darderi . Il numero 34 ATP è stato, purtroppo, costretto al ritiro a seguito di un infortunio alla schiena riportato nel corso del match contro il tennista argentino Francisco Comesana , numero 71 del ranking mondiale. Sul match è stata improvvisamente posta la parola fine durante lo svolgimento del secondo set, con il primo portato a casa da Comesana: 6-4 il punteggio. Il tennista azzurro, dunque, ha visto sfumare la possibilità di avanzare ulteriormente al Cincinnati Open , interrompendo prematuramente il proprio percorso americano sul cemento. Il tennista azzurro, nei giorni scorsi, ha conquistato il suo quarto titolo ATP in Croazia, ad Umago, nella finale contro lo spagnolo Carlos Taberner .

Darderi costretto al ritiro. Avanza Comesana

Debutto amaro per Luciano Darderi nel Cincinnati Open, il Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in scena sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista italo-argentino, numero 34 del mondo e 29esima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale. Darderi è stato costretto al ritiro, per un problema alla schiena, nel match contro Francisco Comesana, 71 del ranking internazionale, con l'azzurro che ha deciso di fermarsi dopo svariati minuti in cui un problema tra il gluteo sinistro e la zona lombare lo stava condizionando in maniera evidente. Sotto 5-4, l’azzurro ha chiesto il trattamento del fisioterapista, che però non ha cambiato evidentemente le sue sensazioni. Alla ripresa, complici anche i continui i problemi sulla seconda (sette doppi falli nel primo set), è arrivata la decisione di ritirarsi, dopo aver anche subito il break del 3-1 nel secondo set. Il tennista azzurro, purtroppo, non è l'unico italiano eliminato dal torneo americano, con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti messi ko rispettivamente dai francesi Terence Atmane e Benjamin Bonzi, e Mattia Bellucci, il quale ha perso l'occasione di affrontare Carlos Alcaraz al secondo turno, eliminato dal bosniaco Damir Dzumhur. Comesana, adesso, affronterà ai sedicesimi di finale del Cincinnati Open lo statunitense Reilly Opelka, uscito vincitore dal match contro de Minaur.

Sorpresa a Cincinnati: Opelka mette ko de Minaur

L'avversario del 'carnefice' di Darderi sarà Reilly Opelka. Il tennista americano ha messo ko il ben più favorito Alex de Minaur, al termine del match durato un'ora e quaranta minuti. Il numero 8 del ranking ATP non riesce a contrastare l'imprevedibilità dello statunitense, il quale ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale contro Francisco Comesana col punteggio di due set a zero, 7-6 al tiebreak e 6-4 il computo a favore di Opelka. Il numero 73 del ranking mondiale non si è ritrovato, ovviamente, dinanzi a de Minaur per la prima volta; i precedenti tra i due sono addirittura cinque, tutti accomunati dal medesimo risultato: la vittoria dell'australiano su Opelka. Questa volta, però, il risultato sorride al 'padrone di casa', che avanza così al turno successivo sul cemento di Cincinnati.