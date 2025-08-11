Nardi avanti, De Minaur e Medvedev subito fuori! Primi botti a Cincinnati

Continua il cammino di Luca Nardi a Cincinnati. Il numero 86 Atp supera in rimonta il canadese numero 29 Denis Shapovalov nell'incontro valido per il secondo turno del 1000 in Ohio. Al Lindner Family Tennis Center, l'azzurro si impone con lo score 6(5)-7, 6-3, 6-4, raggiungendo così il ceco Jakub Mensik all'appuntamento di martedì 12. Il vincitore affronterà uno tra Hamad Mededovic e Carlos Alcaraz , con il numero 2 al mondo che ha debuttato contro Damir Dzumhur superandolo in 3 set per 6-1, 2-6, 6-3. L'Italtennis perde invece un altro azzurro. Dopo Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti , superati dal best ranking numero 42 Benjamin Bonzi e Flavio Cobolli e Mattia Bellucci , caduti rispettivamente contro Terence Atmane e Dzumur, Luciano Darderi si ritira al secondo set del match contro Francisco Comesana sul parzia di 6-4, 3-1. Nella notte italiana di martedì 12, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner , che dopo il debutto vincente contro Daniel Galan , contenderà a Gabriel Diallo il passaggio agli ottavi. Sul cemento di Mason, atteso anche Lorenzo Sonego , che dopo avere sconfitto Zizou Bergs sfiderà il numero 4 Taylor Fritz .

Medvedev e De Minaur ko. Ok Zverev e Shelton

Avanzano anche i due top 10 Alexander Zverev e Ben Shelton. Il numero 3 al mondo si è aggiudicato la sfida contro Nishesh Basavareddy con un doppio 6-3: la prossima c'è Brandon Nakashima. Lo statunitense campione a Toronto, ha invece superato il turno in seguito al ritiro di Camilo Ugo Carabelli sul parziale di 6-3, 3-1. Agli ottavi affronterà Roberto Bautista Agut. Non c'è pace per Daniil Medvedev, che dopo avere chiuso il primo set per 7-6, è stato dominato dal numero 85 Adam Walton, arrendendosi per 4-6, 1-6. Sono solamente 3 i successi sul cemento estivo dell'ex numero 1: due a Washington e uno a Toronto. Non c'è pace neppure per Alex de Minaur, già alle prese con un lungo digiuno di vittorie contro i top ten e ora eliminato all'esordio da Reilly Opelka per 7-6(6), 6-4. Nel femminile, la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini ha sconfitto Maria Sakkari con il finale di 7-6(6), 7-6(6): agli ottavi contenderà il turno ad Ashlyn Krueger. Avanti anche Lucia Bronzetti, che elimina in 3 set Daria Kasatkina con lo score 6-3, 1-6, 6-4 raggiungendo Jelena Ostapenko.