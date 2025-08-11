Sinner, che sorpresa ai suoi fan! “Potreste fare i commentatori…”

Sinner e non solo: che sorpresa ai propri fan!

A 23 anni Sinner è già finito nei cuori di molti tifosi e non solo per il suo grande Tennis. La sua determinazione e applicazione che lo hanno portato a diventare il numero uno al mondo lo hanno reso un riferimento per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport. E negli Stati Uniti per il Masters 1000, Cicinnati Open, è arrivata l'ennesima conferma. Jannik è ormai un idolo mondiale. E due ragazzi avrebbero voluto chiedergli tanti cose: "Gioco da quando sono bambino e ho visto il Tennis in Tv per lungo tempo. Lui ha una grande forza mentale e nulla lo turba in campo. L'ho visto giocare da quando era un teenager e non posso credere che sia già numero uno al mondo alla sua età e non può essere dato per scontato. Mi ha sempre aiutato a migliorare il mio gioco. Gli chiederei quanto tempo ci ha messo ad imparare il movimento del piede. Anche se non sembra possibile sento che riesce a prendere ogni palla. Mi piacerebbe sapere cosa serve a un giocatore di alto livello come lui per rimanere motivato e concentrato in quel modo". E qui è arrivata la sorpresa da parte di Sinner: "Sono attualmente qui ragazzi. Vi ho sentiti molto bene, potreste fare i commentatori, avete una bella voce, grande preparazione, è fantastico". E subito dopo il tennista italiano si è presentato alle spalle dei propri fan per abbracciarli e salutarli. Una giornata che non dimenticheranno.