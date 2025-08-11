Errani e Paolini agli ottavi di Cincinnati: le prossime avversarie

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini e Sara Errani accedono agli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati. La coppia azzurra ha battuto Olga Danilovic e Anastasia Potapova con il punteggio di 6-3, 7-6(4) dopo un'ora e 28 minuti.
Il primo set vive tra il 5 e 7° gioco: sul 3-2 per le italiane arrivano tre break consecutivi dove Paolini si trova al servizio avanti 5-3 e non fallisce per conquistare la prima frazione in 32'. Più serrata la battaglia nel 2° set con le azzurre che al 10° gioco annullano 2 set-point per pareggiare sul 5-5. Si va al tie-break dove le azzurre hanno la meglio 7-4. Per la coppia azzurra le prossime avversarie saranno Magda Linette e Clara Tauson.
Tabellone maschile: avanzano Rune ed Auger-Aliassime
Holger Rune è il primo big a raggiungere gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne danese, testa di serie numero 7, ha superato al terzo turno lo statunitense Alex Michelsen (testa di serie numero 28) per 7-6(4), 6-3 in un'ora e 35' di gioco e adesso affronterà Francis Tiafoe. Avanti anche il canadese Felix Auger-Aliassime che ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech 7-6(3), 4-2 e ritiro dopo che il francese ha accusato un malore.