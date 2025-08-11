Errani e Paolini agli ottavi di Cincinnati: le prossime avversarie

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini e Sara Errani accedono agli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati. La coppia azzurra ha battuto Olga Danilovic e Anastasia Potapova con il punteggio di 6-3, 7-6(4) dopo un'ora e 28 minuti.

Il primo set vive tra il 5 e 7° gioco: sul 3-2 per le italiane arrivano tre break consecutivi dove Paolini si trova al servizio avanti 5-3 e non fallisce per conquistare la prima frazione in 32'. Più serrata la battaglia nel 2° set con le azzurre che al 10° gioco annullano 2 set-point per pareggiare sul 5-5. Si va al tie-break dove le azzurre hanno la meglio 7-4. Per la coppia azzurra le prossime avversarie saranno Magda Linette e Clara Tauson.