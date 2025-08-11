Lo riconoscete? Il top player del tennis sorprende: indossa la maschera da wrestler in campo!

CINCINNATI (Stati Uniti d'America) – Un momento di leggerezza ha animato il torneo di Cincinnati grazie a Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori con un gesto insolito e particolarmente divertente. Durante una sessione di autografi con i fan, lo spagnolo ha ricevuto in regalo una maschera da wrestler, il tradizionale copricapo dei luchadores messicani, noto per i suoi colori vivaci e il forte impatto scenico. Nonostante la concentrazione e la tensione tipiche di un evento così importante, il fuoriclasse murciano non ha resistito alla tentazione di indossare la maschera. Tornato in campo dopo l’allenamento, ha mostrato con orgoglio e sorriso la sua nuova “identità da wrestler”, suscitando l’entusiasmo e le risate del pubblico presente.
La sfida con Sinner
Questo episodio mette in luce anche il lato più umano del giovane campione spagnolo, capace di alleggerire la pressione con piccoli gesti di spontaneità e vicinanza verso i suoi tifosi. Alcaraz si conferma non solo un talento straordinario in campo, ma anche un atleta dotato di grande carisma al di fuori dal campo. Con la stagione tennistica in pieno svolgimento e il torneo di Cincinnati che rappresenta uno degli appuntamenti chiave in preparazione allo US Open, il campione iberico sembra determinato a 'scippare lo scettro' all'amico-rivale Jannik Sinner, leader del ranking mondiale e campione in carica in entrambi i tornei negli States.
