Lo riconoscete? Il top player del tennis sorprende: indossa la maschera da wrestler in campo!

CINCINNATI (Stati Uniti d'America) – Un momento di leggerezza ha animato il torneo di Cincinnati grazie a Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori con un gesto insolito e particolarmente divertente. Durante una sessione di autografi con i fan, lo spagnolo ha ricevuto in regalo una maschera da wrestler, il tradizionale copricapo dei luchadores messicani, noto per i suoi colori vivaci e il forte impatto scenico. Nonostante la concentrazione e la tensione tipiche di un evento così importante, il fuoriclasse murciano non ha resistito alla tentazione di indossare la maschera. Tornato in campo dopo l’allenamento, ha mostrato con orgoglio e sorriso la sua nuova “identità da wrestler”, suscitando l’entusiasmo e le risate del pubblico presente.