Sinner archivia anche Diallo e vola agli ottavi di Cincinnati: il suo prossimo avversario

Sinner-Diallo, la partita

Il gioco è stato interrotto nel secondo game del secondo set quando è scattato l'allarme antincendio nella tribuna del club 1899. Dopo alcuni minuti di attesa, i giocatori hanno deciso di continuare a giocare nonostante il suono e i lampeggi dell'allarme, giocando quattro punti prima che l'allarme cessasse. Diallo ha spinto Sinner al tie-break affidandosi alla sua arma migliore, il servizio, arrivando anche al set-point sul 6-5. Il canadese ha avuto sul proprio servizio la chance di prolungare la partita ma Jannik si è superato: sulla seconda di servizio il numero 1 al mondo ha piazzato una stupenda risposta nei piedi all'avversario costringendolo all'errore. Mini-parziale di 3 punti a 0 per chiudere tie-break e partite.

Sinner è reduce da una serie di 22 vittorie consecutive sul cemento dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Pechino a ottobre 2024. Ha migliorato il suo record a 46-0 contro giocatori classificati fuori dalla Top 20 sul cemento dopo la sconfitta contro il numero 66 del mondo Dusan Lajovic in questo torneo due anni fa. Al prossimo turno il fresco vincitore di Wimbledon affronterà il francese numero 89 al mondo Adrian Mannarino con il quale Sinner conduce 3-0 negli scontri diretti