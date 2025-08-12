Sonego lotta, ma cede a Fritz: match sospeso per più di un'ora a Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Saluta il Masters 1000 di Cincinnati Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal beniamino di casa Taylor Fritz (numero 4 al mondo) con il punteggio di 7-6(4), 7-5 dopo 2 ore e 7 minuti.

Primo set molto combattuto che ha visto il torinese salvare tre palle break di cui due set-point ai vantaggi del 12° gioco mentre serviva sotto 6-5. La battaglia prosegue al tie-break dove sul 3-1 Sonego arriva la reazione di Fritz con un parziale di 6 punti a 1 per chiudere 7-3 ed aggiudicarsi la prima frazione in 65 minuti.

Dopo l'interruzione di un'ora causata da un'interruzione di corrente si torna in campo dove l'equilibrio del primo set si conferma nei primi 10 giochi (5-5). Ma all'11° l'americano lo rompe: doloroso doppio fallo di Lorenzo sul 30-30 per dare palla break a Fritz che va subito a segno dopo un bello scambio. Fritz non si fa pregare e manda i titoli di coda confermando il suo ottimo momento di forma: da giugno 21-4 il record vittorie e sconfitte, inoltre con questa vittoria diventa l'unico giocatore ad aver raggiunto almeno gli ottavi di finale in tutti e quattro i Masters 1000 giocatisi sul cemento.