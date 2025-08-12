Sinner ci scherza su, la dura giornata d’ufficio e la proposta a Vagnozzi: “Andiamo?”

Jannik Sinner vola agli ottavi del torneo Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto questa notte, ora italiana, Gabriel Diallo : 6-2, 7-6 i parziali del match vinto in due set dal numero uno del mondo in un'ora e 52 minuti di gioco. "Oggi è stata una giornata molto difficile. Mi sento come alla fine di una dura giornata di ufficio. Lui ha servito molto bene, soprattutto nel secondo set. Contro giocatori con un servizio forte bisogna sempre trovare il giusto equilibrio in fondo al campo. Ho faticato un po' a volte. Ma sono comunque molto contento. Ho bisogno di queste partite difficili... Per abituarmi a situazioni molto difficili" ha detto il numero uno del Ranking Atp subito dopo il successo contro Diallo .

Le parole di Sinner

Sinner ha poi aggiunto: "Sono molto contento che questo sia successo prima di uno Slam. Spero di poter sfruttare queste situazioni... Sono molto contento. Queste partite possono finire, almeno nel terzo set, se non giochi bene o non servi bene nei momenti importanti, puoi anche perdere partite come questa". Infine, ha concluso: "Posso fare meglio? Sì. Ma non tutti i giorni sono uguali. Quindi sono molto, molto contento". E alla fine del match, quando a Cincinnati erano già le 22, l'ormai 'solita' proposta a Vagnozzi: "Andiamo al campo ad allenarci?". Firmato Jannik Sinner, l'instancabile lavoratore.