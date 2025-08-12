Alcaraz, ci sei cascato di nuovo? Tornano i dubbi e Sinner ringrazia

Se devo dirla tutta, è un ragazzo fortunato Carlos Alcaraz , uno che “nell’inferno delle verità sa mentire col sorriso”. Pensieri stralciati da un Jovanotti d’annata (1992), che chissà se Carlitos l’ha mai sentito, magari sì, viste le assidue frequentazioni di Ibiza, isola dei pini e dei deejay eternamente innamorati degli anni Novanta. Fortunato perché in un tennis che presto spalancherà i sacri cancelli dei team agli psicologi d’asporto, quelli “pronto uso” intendo (ché “a richiesta” già ce ne sono tanti), disposti a solcare impavidi i procellosi mari del Tour al fianco di coach, preparatori e fisio, e pronti a combattere qualsiasi pericoloso cedimento mentale, lui, Carlitos, non ne avrà alcun bisogno. I problemi con la sua doppia anima li risolve da solo, al chiuso della propria psiche, governandoli con facilità per il semplice fatto che non li ha mai avvertiti in contrasto.

Doppia anima

L’Alcaraz professionale, dedito “anema e core” al proprio tennis, desideroso di tornare presto al Numero Uno (l’ha dichiarato in tutte le ultime interviste concesse), nella rappresentazione quotidiana di sé si salda con il mastice all’Alcaraz Bon Viveur, privo di qualsiasi ossessione da “culto del risultato” e per questo assai ben disposto a cadere in adorazione del proprio tempo libero, decisamente orientato verso i climi festaioli e le lunghe vacanze. L’ha sottolineato con vigore anche l’altro ieri, al termine della stropicciata vittoria su Dzumhur, tre set più faticosi di quanto non dica il punteggio, argomentando non senza logica che tutto il gran da fare cui è costretto, tra allenamenti, viaggi e partite, non avrebbe alcun senso se il premio finale non fosse quello di poter fare come gli pare nei periodi di sosta. E non provate a chiedergli se una simile strategia non sia in contrasto con l’idea di tornare numero uno… C’è già coach Ferrero che glielo chiede un giorno sì e l’altro pure. Lui risponderà come sempre… Adora giocare a tennis, adora l’idea di poter tornare numero uno, e adora altresì fare come cacchio gli pare.

Sarà un abbaglio?

Magari siamo di fronte a un grande abbaglio, e un giorno ci renderemo conto che l’Alcaraz vero è quello che ama le notti di Ibiza, mentre la sua anima nera e perbenista è l’altra, che vorrebbe imporgli vittorie e trofei tutte le settimane dell’anno. Ma sarebbe un peccato, perché il ragazzo di Murcia i suoi talenti, quelli veri, ce l’ha nel tennis. Altrimenti come potrebbe recitare nella parte dell’inseguitore del Numero Uno italiano disponendo di due anni in meno, ma anche di una vittoria in più negli Slam (5 a 4), di tre nei Masters 1000 (7-4) e di tre (8-5) anche nei testa a testa?