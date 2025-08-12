"Vedo doppio, non ho più forza nelle mani": il dramma dell'ex numero 1 al mondo

"Influisce sulla vita quotidiana"

Seles ha affermato di aver scoperto di essere affetta da questa condizione, nota come Mg, dopo aver manifestato sintomi come visione doppia e debolezza a braccia e gambe. Parlando con l'Associated press l'ex campionessa ha raccontato: "È stato allora che è iniziato questo percorso. E mi ci è voluto un po' di tempo per assimilarlo davvero, per parlarne apertamente, perché è una cosa difficile. Influisce parecchio sulla mia vita quotidiana". La diagnosi vera e propria è arrivata tre anni fa. Seles si era rivolta a un neurologo avendo notato, oltre alla vista doppia, una notevole debolezza negli arti superiori ("anche solo asciugarmi i capelli è diventato molto difficile") e alle gambe. "Quando mi è stata diagnosticata, ho pensato: 'Cosa?!'", ha raccontato.

"La palla rimbalza e bisogna adattarsi"

Gli Us Open del 2025 avranno un significato particolare per Seles. Saranno, infatti, passati 30 anni esatti dal suo rientro nel torneo dello Slam dopo l'accoltellamento subito durante un match ad Amburgo, nel 1993. "Il modo in cui mi hanno accolta, non lo dimenticherò mai", ha detto Seles riferendosi ai tifosi di New York. "Quelli sono momenti che ti rimangono impressi". Oggi l'ex campionessa vive una "nuova normalità". "Ho dovuto, usando termini tennistici, resettare diverse volte. Il mio primo reset è arrivato quando sono giunta negli Stati Uniti dalla Jugoslavia: non parlavo la lingua; ho lasciato la mia famiglia. È stato un periodo molto difficile. Poi, ovviamente, diventare una grande giocatrice è anche un reset, perché la fama, i soldi, l'attenzione, cambiano tutto, ed è difficile per una sedicenne affrontare tutto questo. Anche dopo essere stata ferita ho dovuto fare un reset totale", ha spiegato Seles. "La diagnosi di miastenia gravis è un altro reset - ha concluso - ma come dico sempre ai ragazzi che seguo 'bisogna sempre adattarsi, la palla rimbalza e bisogna adattarsi'. È quello che sto facendo ora".