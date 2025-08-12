CINCINNATI (Stati Uniti d'America) - Luca Nardi è approdato agli ottavi di finale del "Cincinnati Open" , l'Atp Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in corso di svolgimento sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, ha battuto il ceco Jakub Mensik , 16esima forza del tabellone e numero 17 del ranking internazionale, costretto al ritiro, per problemi fisici, sotto nel punteggio 6-2, 2-1. Per l'azzurro si tratta della seconda qualificazione tra i migliori sedici in un torneo 1000 dopo gli ottavi raggiunti ad Indian Wells nel 2024. Inoltre, è il quinto giocatore nella storia del W&S a vincere i primi tre turni da ripescato dopo Benneteau, Popyrin, Arthurs e Chardy. Agli ottavi di finale Nardi sfiderà Carlos Alcaraz , che si è imposto contro Hamad Medjedovic con un doppio 6-4.

Paolini agli ottavi a Cincinnati

Agli ottavi - nel tabellone femminile - anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, nel terzo turno del torneo ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone, col punteggio di 7-6(2), 6-1 in un match interrotto dopo appena due '15' a causa della forte pioggia. Agli ottavi la Paolini sfiderà la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice oggi contro la statunitense Iva Jovic per 6-4, 3-6, 6-2. Ammessa tra le migliori sedici senza scendere in campo, invece, la statunitense Coco Gauff, seconda favorita del seeding e numero due del mondo, che ha "usufruito" del ritiro dell'ucraina Dayana Yastremska.

Bolelli e Vavassori avanti nel doppio

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del "Cincinnati Open". Il tennista bolognese e quello piemontese, sesti favoriti del seeding, hanno battuto al primo turno il duo composto dallo statunitense Nathaniel Lammons e dall'olandese David Pel col punteggio di 6-4 6-4.Agli ottavi di finale la coppia azzurra affronterà gli statunitensi Robert Cash e James Tracy.

