Sinner l'indiano si cura i difetti da solo e "ringrazia" Mannarino: perché Cincinnati serve allo Slam

Nella città dei dubbi, le notti prima degli esami sai come cominciano e non sai dove ti portano. Notti schizofreniche, a volte. E interminabili. Notti di confronti con se stessi, alla luce di una luna opaca di pulviscolo industriale. Notti d’incendi e di allarmi che ti rimbombano nella testa. In città c’è ancora chi parla algonquian, la lingua delle tribù algonquine. Shawnee, si chiamavano così gli indiani che vivevano da queste parti. Popolo coraggioso. Quando scoppiò il conflitto franco-britannico, era il 1600, scesero in guerra anche loro, convinti che l’importante fosse rispettare il proprio modo di essere. Si ritrovarono metà coi francesi e metà dall’altra parte, e fecero un gran casino. La guerra durò sessant’anni. Ma loro erano felici di combattere contro i bianchi, da qualsiasi parte si trovassero. Perché se lo sentivano dentro.

Sinner a lavoro sul servizio

"Fatevi dare un campo", dice Sinner al suo team. Il match con il canadese Diallo, che i capelli li ha tinti di giallo (effetto cromatico romanista, in campo) è appena finito, ma c’è ancora qualcosa che non va. Occorre risolvere subito la questione, per quanto i bi-coach abbiano insistito molto con Sinner perché imparasse a mostrarsi un filino più paziente con se stesso. Ma sapete com’è il carattere del Numero Uno. Via, tutti in campo, si mangerà dopo, si riposerà più tardi, e si andrà a letto a ore più piccole. A Sinner non è piaciuto il proprio servizio e ha qualche dubbio anche sulla rapidità degli spostamenti che servono in risposta contro giocatori come il canadese, che superano i due metri in altezza e i 225 orari nella velocità di penetrazione (termine preso dalla balistica, ma del resto…). Mezz’ora di campo, prima del via libera. Agli Shawnee un tipo del genere sarebbe piaciuto un sacco.

Sinner l'indiano

È un po’ la storia del martello di Thor, il cui battere incavolato dava origine ai tuoni e ai fulmini. I vichinghi sapevano che se uno di essi non avesse ottenuto il pauroso effetto che il loro umanissimo dio si era proposto, lui sarebbe tornato a riprovarci, con sempre maggiore impegno. Mai lasciare le cose a metà. Si dice che le esplorazioni dei norreni, prima dell’anno Mille, si spinsero fin dalle parti dell’attuale Cincy, non troppo lontana dal lago Michigan. Furono loro, con buone probabilità, i primi bianchi da odiare che incontrarono le popolazioni indiane. ‘Dettagli’ è la parola che Sinner e Alcaraz sceglierebbero per far comprendere meglio le proprie intenzioni. Prima lo spagnolo poi l’italiano, nell’arco di 24 ore si sono resi protagonisti di decisioni assai simili, confluite nella richiesta di un esubero di lavoro al termine dei rispettivi match. Carlos scontento della scarsa attenzione che mette in alcuni frangenti delle partite, l’italiano del suo servizio e della condizione generale. A Cincinnati si curano i particolari, le battaglie tennistiche si combattono poi negli Slam.