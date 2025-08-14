Bronzetti e Paolini per un sogno a Cincinnati. A Creta si squalifica...per una doccia

Chissà se mamma Denise e papà Luigi sono riusciti a trattenere la commozione oppure una lacrimuccia è scesa dopo l’ultimo punto, la risposta di diritto lunga di Jelena Ostapenko che ha aperto a Lucia Bronzetti le porte degli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati. Contro la vincitrice del Roland Garros 2017 la giocatrice di Villa Verucchio, che il 10 dicembre spegnerà 27 candeline, nella