Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bronzetti e Paolini per un sogno a Cincinnati. A Creta si squalifica...per una doccia

Le azzurre sono attese sul cemento del Lindner Family Tennis Center negli incontri validi per l'accesso ai quarti del 1000 in Ohio
Gianluca Strocchi
1 min
PaoliniBronzettiCincinnati
Bronzetti e Paolini per un sogno a Cincinnati. A Creta si squalifica...per una doccia

Chissà se mamma Denise e papà Luigi sono riusciti a trattenere la commozione oppure una lacrimuccia è scesa dopo l’ultimo punto, la risposta di diritto lunga di Jelena Ostapenko che ha aperto a Lucia Bronzetti le porte degli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati. Contro la vincitrice del Roland Garros 2017 la giocatrice di Villa Verucchio, che il 10 dicembre spegnerà 27 candeline, nella

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte