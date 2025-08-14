Sinner, Mannarino ko tra la pioggia di Cincinnati: "Ora alzare il livello"

Jannik Sinner avanza ai quarti del 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo e campione in carica in Ohio, supera in 2 set ma non senza difficoltà il francese numero 71 Atp Adrian Mannarino , ​​​con lo score finale di 6-4, 7-6(4). Un punteggio rimediato al termine di un incontro sospeso per circa 3 ore causa pioggia e che segue il successo per 6-2, 7-6(6) su Gabriel Diallo e prima ancora il doppio 6-1 su Daniel Galan . Il campione azzurro affronterà Felix Auger-Aliassime , uscito vincitore dal confronto con Benjamin Bonzi , arresosi per 4-6, 3-6 dopo avere eliminato gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nonché l’ex numero 3 Atp Stefanos Tsitsipas . Appuntamento in programma nella serata di giovedì 14 agosto.

Sinner: "Felice con 3 match prima dello Us Open"

Queste le parole del campione azzurro: "Mannarino è un tipo di avversario complicato da affrontare, non solo perché mancino, ma anche perché offre traiettorie molto basse - ha dichiarato al termine del match - . Lui ha servito bene, soprattutto verso l’esterno da sinistra. Io ho cercato di leggere un po' le sue intenzioni, ho cambiato posizione, cercando di metterlo a disagio. Ora è importante mantenere il corpo il più fresco possibile, ma allo stesso tempo, sono felice. Ogni volta che sono nei quarti di finale di un torneo significa molto per me. Ovviamente cercherò di alzare il mio livello, spero di poterlo fare. Se non succederà, sono molto felice di aver giocato tre partite prima dello US Open, quindi vediamo cosa succederà". Nel mentre, l'altoatesino è rimasto l'unico italiano in gara al Lindner Family Tennis Center, dopo l'eliminazione di Luca Nardi per mano del diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz: 6-1, 6-4 lo score che consente al numero 2 al mondo di raggiungere Andrej Rublev ai quarti di finale - bene invece i tandem azzurri Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini, entrambi ai quarti di Cincinnati - .