Sinner-Auger Aliassime: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Cincinnati in tempo reale

Un match complicato, sospeso per circa 3 ore causa pioggia, con un avversario ben consapevole dei propri limiti che ha investito tutto sul servizio. Ma Jannik Sinner è rimasto in piedi anche questa volta, prendedosi un posto ai quarti di finale di Cincinnati, dove il numero 1 al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe. In palio non c'è solo la preparazione allo Us Open, altro cemento su cui il campione azzurro scenderà da campione in carica, ma la quota punti necessaria a consolidare la leadership della graduatoria mondiale, che vede il rivale Carlos Alcaraz puntare al ritorno in vetta con la complicità dei 5 titoli stagionali conquistati nella prima metà di stagione. Dall'altra parte della rete, l'altoatesino - unico italiano in gara rimasto dopo l'eliminazione di Luca Nardi per mano del numero 2 Atp - sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, uscito vincitore dal confronto con Benjamin Bonzi (che al Lindner Family Tennis Center aveva eliminato gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nonché l'ex numero 3 Stefanos Tsitsipas). Il vincitore affronterà uno fra Holger Rune e Terence Atmane.
Sinner-Auger-Aliassime: i precedenti
Sinner e Auger-Aliassime si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che si esprime interamente a favore del canadese, che a Cincinnati si è già imposto nel 2022, quando si è aggiudicato il terzo turno in rimonta con lo score 2-6, 7-6(1), 6-1. Dello stesso anno il successo al terzo turno di Madrid, rimediato con il punteggio 6-1, 6-2. E sempre a Madrid, nel 2024 l'ex numero 6 al mondo ha superato i quarti in seguito al forfait dell'azzurro.
Sinner-Auger-Aliassime: dove vederla
Il match tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma giovedì 14 agosto sul centrale, successivamente ai match delle azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, impegnate rispettivamente contro Coco Gauff e Barbora Krejcikova: la numero 56 Wta aprirà i cancelli del centre court alle ore 17. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.
