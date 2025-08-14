Sinner-Auger Aliassime: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Cincinnati in tempo reale

Un match complicato, sospeso per circa 3 ore causa pioggia, con un avversario ben consapevole dei propri limiti che ha investito tutto sul servizio. Ma Jannik Sinner è rimasto in piedi anche questa volta, prendedosi un posto ai quarti di finale di Cincinnati , dove il numero 1 al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe . In palio non c'è solo la preparazione allo Us Open, altro cemento su cui il campione azzurro scenderà da campione in carica, ma la quota punti necessaria a consolidare la leadership della graduatoria mondiale, che vede il rivale Carlos Alcaraz puntare al ritorno in vetta con la complicità dei 5 titoli stagionali conquistati nella prima metà di stagione. Dall'altra parte della rete, l'altoatesino - unico italiano in gara rimasto dopo l'eliminazione di Luca Nardi per mano del numero 2 Atp - sarà il canadese Felix Auger-Aliassime , uscito vincitore dal confronto con Benjamin Bonzi (che al Lindner Family Tennis Center aveva eliminato gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nonché l'ex numero 3 Stefanos Tsitsipas ). Il vincitore affronterà uno fra Holger Rune e Terence Atmane .

Sinner-Auger-Aliassime: i precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che si esprime interamente a favore del canadese, che a Cincinnati si è già imposto nel 2022, quando si è aggiudicato il terzo turno in rimonta con lo score 2-6, 7-6(1), 6-1. Dello stesso anno il successo al terzo turno di Madrid, rimediato con il punteggio 6-1, 6-2. E sempre a Madrid, nel 2024 l'ex numero 6 al mondo ha superato i quarti in seguito al forfait dell'azzurro.

Sinner-Auger-Aliassime: dove vederla

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma giovedì 14 agosto sul centrale, successivamente ai match delle azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, impegnate rispettivamente contro Coco Gauff e Barbora Krejcikova: la numero 56 Wta aprirà i cancelli del centre court alle ore 17. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

