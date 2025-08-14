CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner non fallisce il suo quarto di finale, piega Felix Auger-Aliassime (numero 28 al mondo) e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Sul campo centrale del Lindner Family Tennis Center il campione in carica del torneo si è imposto per 6-0 , 6-2 dopo un'ora e 11 minuti. Il numero 1 al mondo ha subito indirizzato la partita giocando con la solita concentrazione e solidità contro un Auger-Aliassime totalmente impotente ed in balìa del gioco dell'azzurro. Solo un suo passaggio a vuoto ad inizio 2° set (2-0) ha dato un minimo "brivido" ad una partita mai in discussione da parte dell'azzurro che adesso attende il suo avversario che uscirà dalla sfida tra Holger Rune ed il sorprendente francese arrivato dalle qualificazioni Terence Atmane .

Game, Set & Match Sinner!

Auger-Aliassime alza bandiera bianca perdendo il servizio nuovamente con Jannik che conquista quindi 6 giochi consecutivi dallo 0-2 iniziale e manda i titoli di coda.

Secondo set: Parziale Sinner! Break e 5-2

L'azzurro torna sui binari della prima frazione conquistando il 4° e 5° gioco consecutivo per portarsi sul 5-2! Break arrivato ai vantaggi con l'ennessimo ddoppio fallo di Auger-Aliassime. Jannik questa volta suda nel suo turno (sotto 15-30) ma rimonta e ai vantaggi chiude portandosi ad un game dalla semifinale.

Secondo set: Sinner rientra in partita, 2-2!

Il numero 1 al mondo tiene bene la battuta e al game seguente riprende il break di svantaggio strappando il servizio a 0 al canadese!

Secondo set: Passaggio a vuoto di Sinner! Auger-Aliassime conduce 2-0

Dopo un primo set perfetto Sinner incappa in un turno a vuoto culminato con un doppio fallo ai vantaggi per il break a sorpresa di Auger-Aliassime. Un game dove Sinner ha avvertito una fitta al piede. Il canadese, galvanizzato dal break, annulla una palla break sul 30-40 e ai vantaggi firma il 2-0.

Primo set: Sinner chiude immacolato, 6-0!

Il canadese non esce dal tunnel. Commette due doppi falli per il 15-40, annulla entrambi i set-point ma poi commette il 3° e 4° doppio fallo per regalare il game e set a Jannik: 6-0 in 27 minuti

Primo set: Sinner ipoteca la frazione sul 5-0

Auger-Aliassime impotente contro il gioco di Jannik che gli strappa nuovamente la battuta (4-0) e conferma anche questo break per portarsi sul 5-0.

Primo set: Sinner 3-0

Jannik subito sul pezzo: tiene il servizio agevolmente, lo strappa alla prima opportunità (30-40) all'avversario e lo conferma ancora una volta senza concedere nulla al canadese!

Sinner-Auger-Aliassime: i precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si affrontano per la terza volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che si esprime interamente a favore del canadese, che a Cincinnati si è già imposto nel 2022, quando si è aggiudicato il terzo turno in rimonta con lo score 2-6, 7-6(1), 6-1. Dello stesso anno il successo al terzo turno di Madrid, rimediato con il punteggio 6-1, 6-2. E sempre a Madrid, nel 2024 l'ex numero 6 al mondo ha superato i quarti in seguito al forfait dell'azzurro.

Sinner-Auger-Aliassime: dove vederla

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma giovedì 14 agosto sul centrale, successivamente ai match delle azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, impegnate rispettivamente contro Coco Gauff e Barbora Krejcikova. La numero 56 Wta aprirà i cancelli del centre court alle ore 17, dunque l'altoatesino non scenderà in campo prima delle ore 21. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

