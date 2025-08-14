Tuttosport.com

Alcaraz troppo forte, Nardi ko. Fritz eliminato dal n° 136! Paolini e Bronzetti: missione quarti

Sul cemento di Cincinnati, l'azzurro cade solamente agli ottavi contro il n. 2 al mondo, che sfiderà a sua volta Rublev. Fuori il n. 4 Atp, bene Zverev
5 min
sinnerAlcarazCincinnati

Non è stato un match facile per Jannik Sinner, che a Cincinnati ha raggiunto i quarti di finale grazie al successo per 6-4, 7-6(4) su un imprevedibile Adrian Mannarino. Il numero 1 al mondo - a cui il francese è riuscito a far perdere l'inesauribile pazienza - è rimasto così l'ultimo superstite italiano in gara al Lindner Family Tennis Center: al prossimo turno affronterà l'ex numero 6 Atp Felix Auger-Aliassime (14/08). A lasciare la scena del 1000 in Ohio è stato infatti anche Luca Nardi, che dopo avere stravolto i pronostici, si è arreso solamente agli ottavi contro il numero 2 Carlos Alcaraz. L'azzurro, che dopo avere centrato le qualificazioni ha eliminato Thiago Tirante Denis Shapovalov (poi il ritiro di Jakub Mensik) ha ceduto in 2 set con lo score 1-6, 4-6. Il 5 volte campione Slam, chiamato a riscattare i flop della seconda metà della stagione precedente, contenderà l'accesso alla semifinale ad Andrej Rublev (15/08), con il russo che si presenta all'appuntamento dopo il successo su Francisco Comesana (6-2, 6-3). Nel mentre, il 1000 di Mason, località a circa 20 km da Cincinnati in cui ha luogo il torneo e dove nel pomeriggio di mercoledì 13 si è abbattuto un violento acquazzone che ha causato la sospesione degli incontri, ha salutato il numero 4 Taylor Fritz, rimontato da Terence Altman - che in Ohio aveva eliminato Flavio Cobolli - con lo score finale 6-3, 5-7, 3-6: lo statunitense esce così dal lato del tabellone di Sinner. Avanza invece Alexander Zverev, che beneficia del ritiro del finalista a Toronto Karen Khachanov sul parziale di 7-5, 3-0. Ai quarti affronterà uno tra Jiri Lehecka e Ben Shelton

Paolini e Bronzetti: missione quarti. Bene i doppi

Attese sul cemento di Cincinnati anche Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La numero 1 d'Italia, già reduce dai successi su Maria SakkariAshlyn Krueger, affronterà l'ex numero 2 Wta Barbora Krejcikova (14/08). Quanto all'azzurra numero 56 Wta, che in Ohio ha eliminato Zhu Lin, Daria Kasatkina e l'ex numero 5 Jelena Ostapenko, contenderà l'accesso in semifinale alla numero 2 al mondo Coco Gauff (14/08). Bene anche i doppi, con il tandem Andrea Bolelli-Simone Vavassori che ha raggiunto i quarti grazie alla vittoria per 6-3, 7-6(8) sulla coppia statunitnse James Tracy-Robert Cash. La prossima ci sono i britannici Lloyd Glasspool e Julian Cash (15/08). Così anche Sara Errani e Paolini, che dopo il ritiro di Clara Tauson e Magda Linette sfideranno Peyton Stearns e Marketa Vondrousova (14/08).

