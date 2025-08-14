Paolini domina Krejcikova e vola ai quarti: ecco la sua avversaria a Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del Wta 1000 di Cincinnati come nel 2023. La tennista azzurra si è presa una piccola rivincita battendo quella Barbora Krejčíková che l'anno scorso a Wimbledon infranse in finale il sogno di Jas. Paolini si è imposta per 6-1 , 6-2 in un'ora e 5 minuti. Primo set senza storia con Paolinidrona dell'incontro contro una ceca che, a parte il servizio, non ha armi da fondo oltre ad un evidente scarsa condizione dopo i 9 set giocati nei turni precedenti. Anche nel 2° set Paolini si procura un doppio break di vantaggio (4-0) con la Krejčíková che chiama l'intervento del fisioterapista. Jasmine non si distrae e chiude la pratica.

Bronzetti eliminata: niente derby

Quarti di finale dove non ci sarà il derby azzurro perché Lucia Bronzetti è eliminata dalla beniamina di casa Coco Gauff (numero 2 al mondo). Sul campo centrale l'azzurra si è arresa con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 20 minuti. Dopo un primo set complicato Lucia ha subito reagito nel secondo recupera il il break di svantaggio (2-0) e restando bene in partita. La resistenza della tennista italiana però ha ceduto al 10° gioco quando commette due doppi falli che la portano 15-40, alla statunitense basta il primo per mandare i titoli di coda ed accedere ai quarti di finale dove affronterà Paolini nel rematch della finale di Roma.

Paolini: "Coco? Non so come farò a batterla"

Le parole di Jasmine nel post-partita: "Non credo che lei fosse al 100% ma è una giocatrice incredibile, difficile da affrontare. Ha un enorme talento, può mettere la palla dovunque desideri. Però sono soddisfatta per essere rimasta li' mentalmente fino all'ultimo, non era facile, credo di aver giocato un grande match". Sul prossimo match contro Gauff: "Non so come faroò a batterla, giocare qua è difficile, è diverso, eèmolto veloce. Lei è una grande giocatrice, ha una grande personalità. Cercherò di fare una bella partita di qualità e vedremo. È sempre un piacere giocare contro una campionessa come Coco".