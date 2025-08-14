Sinner e quel "qualcosina" contro Auger-Aliassime: "Ho cambiato e sono contento. Ora riposo"

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner prosegue la sua difesa del titolo al Masters 1000 di Cincinnati centrando la semfinale numero 12 nel circuito dei 1000. L'azzurro ha dominato in due set Felix Auger-Aliassime (primo successo in carriera contro il canadese) e adesso attende il suo prossimo avversario. Le parole del numero 1 al mondo nel post-partita: ""È stata una partita ottima da parte mia, oggi ho servito bene ma soprattutto ho risposto bene, ho fatto tante cose in modo positivo. Sono riuscito ad alzare il livello, era quello che volevo. Sono contento di essere nella posizione dove sono, ora vediamo come va in semifinale. Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene, ho servito bene ma la chiave è stata la risposta. Ho cambiato qualcosina, comunque alla fine è molto difficile giocare contro di lui. Serve bene, si muove bene, fisicamente è in grande forma. Ci siamo preparati nel modo migliore, credo di aver giocato un ottimo tennis - ha aggiunto il tennista azzurro - In generale il primo turno devi abituarti alle condizioni, al campo, dopo un paio di match ho capito dove dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Sono molto contento di questo, ogni giorno però è diverso, il giorno di riposo per me sarà utile per recuperare" in vista della semifinale, ha concluso Sinner.
