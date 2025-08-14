Anna Kalinskaya furiosa, l'ex di Sinner e l'attacco a Cincinnati: "Ma cosa pretendete?"

CINCINNATI (Stati Uniti) - Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner ed attuale numero 34 al mondo, ha espresso dure critiche alla Wta e agli organizzatori del Cincinnati Open per la programmazione della sua prossima partita. La tennista russa, dopo aver terminato il match di ieri notte contro Ekaterina Alexandrova alle 2:40, ha raccontato di essere andata a dormire soltanto alle 4 del mattino. Su Instagram la tennista russa ha espresso così la sua frustrazione: "Come possono la WTA e il torneo aspettarsi che gli atleti diano il meglio di sé quando il calendario è così ingiusto? Dopo la partita contro Alexandrova sono tornata a casa alle 2:40, non sono andata a letto fino alle 4. Ho dormito un po’, sono venuta al campo per allenarmi e poi mi hanno programmato la partita di domani alle 11:00. Come possono aspettarsi che io mi riprenda e continui ad adattare il mio ritmo di sonno, che è uno degli aspetti più importanti del recupero? Mi sembra un po’ unilaterale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis