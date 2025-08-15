Sinner, il cane di Cincinnati: "Io li amo", come l'ex Anna Kalinskaya. Le voci di una donazione

"Io li amo, non ne abbiamo mai avuto uno. Sono fedeli, leali, provano anche ad ascoltarti a volte": le parole di Jannik Sinner sui cani durante l'ultimo Roland Garros non possono non legarsi al video che lo ha visto protagonista a Cincinnati coccolare un cucciolotto portatogli dall'allenatore Cahill, a stemperare i momenti di intensa tensione tra un match e un allenamento per il numero uno del mondo. Un po' di relax, dolcissimo, sul divano per Jannik e il suo nuovo portafortuna prima della semifinale del torneo. "Non so se prenderei mai un cane mentre sono ancora nel circuito, perché bisogna dedicargli tempo. Dopo sicuramente", aveva aggiunto Sinner in Francia giocando con dei cani presenti negli ambienti del torneo dello Slam, chissà che non abbia cambiato idea in corsa...