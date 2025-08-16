CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner si fa un bel e sudato regalo di compleanno tornando per il secondo anno consecutivo in finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo si è imposto contro il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo) con il punteggio di 7-6(4) , 6-2 in un'ora e 26 minuti. Il primo set è una vera prova di forza tra i due con i servizi dominanti: mai ai vantaggi, mai una palla break e solo una volta si è arrivati a 30 proprio al primo turno del francese con Sinner che per tre volte consecutive ha tenuto a 0 la battuta. La soluzione è ovviamente il tie-break dove Atmane commette subito un doppio fallo e da quel momento Jannik non perdona facendo suo il set 7-6(3). Sinner soffre ad inizio 2° set (12 minuti per tenere la battuta per l'1-0), l'angolo suggerisce all'azzurro di selezionare i game in risposta sui quali impegnarsi senza sprecare energie e al 4° arriva il game giusto per il break. he, di fatto, decide la partita! Il tennista italiano adesso attende in finale chi uscirà dalla super sfida (non prima di mezzanotte italiana) tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev .

22:47

Sinner: "Contento di essere tornato in finale"

Le parole del finalista di Cincinnati 2025: "È stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile. Ha un enorme potenziale gli auguro il meglio - spiega l'italiano - Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifinale. Dovevo stare molto attento. Dal mio punto di vista sono contento di essere tornato in finale Ci sono due tipi di giorni di riposo: quelli in cui si recupera e quelli in cui ci si prepara per qualcosa. L'obiettivo qui è anche l'Open Usa così il giorno di riposo di ieri l'ho usato per fare palestra. Domani invece sarà di maggiore relax. Domani sarà una partita molto diversa. Vedremo""

22:37

GAME SET & MATCH SINNER!

Il francese inizia a perdere colpi e Sinner ne approfitta per portarsi 0-40! Con il 9° ace Atmane annulla il 1° Match-Point, annulla anche il 2° dopo un bello scambio con Jannik che ha messo in rete il passante di dritto su invito dell'avversario che, però, non può nulla!

22:32

Jannik si pota ad un game dalla finale: 5-2

Sul 15-0 dritto anomalo di Atmane che esce di pochissimo per un 30-0 prezioso visto che la prima di servizio non aiuta Sinner. Atmane che fa un altro regalo con una risposta in tribuna sulla seconda di Jannik che sul 40-15 entra finalmente la prima per il 5-2

22:28

Atmane si rimette in partita: 4-2

Questa volta il francese torna sui binari del primo set e a 15 tiene la battuta per rimettersi in scia all'azzurro

22:23

Break confermato! Sinner scappa sul 4-1

Un altro solido turno di battuta a 0 per l'italiano che conferma il break e scappa 4-1

22:21

BREAK SINNER! 3-1

Questa volta è David che perde sia il primo che il secondo punto trovandosi sullo 0-30! Prima vincente (15-30) ma poi gran scambio e dritto durissimo dell'azzurro per le prime palle break dell'incontro sul 15-40. Il primo lo annulla Sinner con un dritto scentrato e lungo ma la seconda palla break Sinner piazza una gran risposta che dà il via ad uno scambio vinto per il break!

22:15

Sinner in scioltezza: 2-1

Questa volta nessun patema per Jannik che parte 30-0 con due prime vincenti per poi tenere a 0 il servizio per il 2-1

22:14

Atmane ricomincia con i "suoi" turni: 1-1

Il francese tiene la battuta con scioltezza come nel 1° set

22:10

Inizia il 2° set: Sinner 1-0...ma che sofferenza!

Si torna in campo e per la prima volta nel match si va ai vantaggi sul servizio di Jannik sorpreso dalla gran risposta di Atmane sul 40-30. Per tre volte Jannik si porta in vantaggio ma in tutte e 3 sbaglia con il dritto. Game sofferto per l'azzurro che però alla quarta occasione (figlia di un grave errore di Atmane) non fallisce per l'1-0 dopo 12 minuti.

21:56

Game 1st set Sinner: 7-6(4)

Atmane commette un sanguinoso doppio fallo ad inzio tie-break, un regalo che Jannik accetta e sfrutta benissimo scappando subito sul 3-0! Si vive sul servizio dell'azzurro che non trema (5-2) e al 9° punto vince lo scambio da fondo per portarsi 6-3. Atmane non molla, annulla il primo match-point (6-4) ma non il 2°

21:48

Si va al tie-break!

Sinner tiene per la terza volta il servizio a 0 e si va al tie-break!

21:45

Atmane si garantisce il Tie-Break

Per la prima volta si arriva ad uno scambio prolungato ed è Atmane a vincerlo di forza per il 30-0. Sul 30-15 Sinner tira in rete un dritto incrociato non impossibile sprecando un'occasione di mettere pressione al francese che chiude, ancora, a 15

21:42

Sinner 5-5

Il tie-break sempre più vicino per entranbi. Jannik piazza 2 ace e ancora a 0 tiene la battuta

21:39

Atmane 5-4

Il francese invece concede sempre un 15 ma nel complesso non concede mai un'occasione a Jannik.

21:36

Jannik impatta sul 4-4

Sinner decide di "stravolgere" lo spartito tenendo il servizio a 0!

21:32

Avanti Atmane 4-3

Altro giro altro turno a 15.

21:31

Sinner fa 3-3

Partita che non si accende con i servizi che fanno da padroni: Sinner fa 3-3 ancora a 15

21:26

Atmane 3-2

Altro turno rapido al servizio con i francese che sale 3-2

21:23

Si rimane on-serve: 2-2

Un latro turno di battita in scioltezza con Jannik che fa 2-2 tenendo la battuta a 15

21:19

Il francese fa 2-1 di corsa

Anche Atmane a 15 e con scioltezza tiene il turno

21:17

Risponde Jannik: 1-1

Buon turno di battuta a 15 per l'azzurro per pareggiare

21:14

Atmane parte bene: 1-0

Il francese parte bene (30-0), viene rimontato (30-30) ma con la seconda vincente si porta 40-30 e poi servizio-dritto per chiudere

21:06

Giocatori in campo

Jannik ed Atmane sono entrati in campo per il riscaldamento. Il sorteggio ha sorriso al francese che ha scelto di iniziare il match al servizio

21:01

I punti da difendere per Jannik

Per Sinner si entra in una fase calda della stagione per i tanti punti da difendere a patire proprio da Masters 1000 di Cincy. In ordine ecco cosa dovrà difendere l'azzurro da qui alle Finals di Torino:

Masters 1000 Cincinnati: 1000 punti

punti US Open: 2000 punti

punti ATP 500 Pechino: 330 punti

punti Masters 1000 Shanghai: 1000 punti

punti ATP Finals: 1500 punti

20:52

Sonego-Musetti battono Salisbury-Skupski: è finale!!!

La coppia italiana non converte 5 match-point (soprattutto i 4 consecutivi da 9-5 a 9-9) ma al 6°, sul 12-11 ed in risposta arriva il dritto decisivo di Sonego per il 13-11 e strappa il pass per la finale del Masters 1000 di Cincinnati! Battuti i britannici Salisbury-Skupski (numeri 5 della race) con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11 in un'ora e 41 minuti. Domani a mezzanotte la finale contro la coppia formata da Mektic e Ram.

L'Italia piazza la prima finale su 4 possibili.

20:50

Sinner-Alcaraz, il duello per il numero 1: la situazione

Il campo deve ancora parlare ma l'ipotesi di una quarta sfida stagionale in finale tra Sinner ed Alcaraz è possibile. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, ha sempre ribadito di volersi riprendere lo scettro del raking Atp ma dovrà ancora aspettare perché tutte le combinazioni di Cincinnati Sinner è comunque certo di arrivare agli US Open da numero 1 al mondo.

Se Sinner dovesse perdere oggi e Carlitos vincere il torneo l'azzurro manterrebbe la prima posizione con 1.640 punti sullo spagnolo (perdendo 1.790 punti).

punti). A scenario inverso, ovvero Sinner nuovamente campione nell'Ohio e lo spagnolo fuori in semifinale, l'altoatesino allungherebbe a +2.840

20:27

Reazione Musetti-Sonego: si va al super tie-break!

La coppia azzurra pareggia il conto dei set vincendo il 2° per 6-3 e adesso si giocherà al super tie-break l'accesso alla finale

20:16

Atmane, due settimane che gli valgono la Top 100!

Per il francese, avversario di Jannik questa sera, questo 2025 a livello Pro non aveva riservato grandi soddisfazioni (una sola vittoria in 5 partite) ma grazie a questa sorprendente cavalcata a Cincinnati la sua carriera può prendere il volo: infatti, a livello di classifica, comunque vada Atmane da 136 al mondo attuale entrerà nella Top 100 con una previsione attorno alla numero 70.

19:51

Musetti-Sonego sotto di un set in semifinale

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno perso il primo set della semifinale contro Salisbury e Skupski per 6-4 (39 minuti). Decisivo il break al 5° gioco (servizio Sonego) da parte della coppia britannica sul che al 6° gioco ha salvato la palla del potenziale contro-break.

19:45

I numeri di Jannik in questo 2025

L'azzurro va a caccia della quarta finale negli ultimi quattro 1000 giocati, è in striscia positiva da 11 partite consecutive su tutte le superfici, sul cemento invece Jannik non perde dalla finale del torneo Atp 500 di Pechino diventando il 5° uomo dopo Federer, Djokovic, Nadal e Murray a vincere almeno 25 match consecutivi sul duro. Il suo record in questo 2025 recita 30 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte (2 contro Alcaraz), contro i giocatori fuori dai Top 50, è imbattuto da 39 partite, mentre contro avversari francesi ha vinto le ultime 21 sfide.

19:30

Cincinnati oggi: ci sono anche due doppi azzurri!

Jannik non è l'unico azzurro in campo oggi a Cincinnati, infatti nelle semifinali maschili e femminili ci sono due coppie azzurre. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno battuto Cabral e Miedler al super tiebreak del terzo set (6-4, 3-6, 10-6) in un'ora e 23 minuti di gioco. Per il duo iazzurro si tratta della seconda semifinale di coppia, la prima in un Masters 1000. I due italiani sfidano proprio ora Salisbury-Skupski per un posto in finale.

Nel femminile la super coppia Paolini-Errani chiuderà il programma contro il duo Guo-Panova. In questto gran 2025 le campionesse olimpiche hanno trionfato a Doha, Roma ed al Roland Garros, e adesso voglilono mettere il sigillo anche sul cemento statunitense.

19:15

Sinner, il percorso fino alla semifinale

Il campione in carica non ha mai sudato freddo in questo suo cammino fino alla semifinale se non al tie-break contro Diallo al 3° turno. Per Sinner anche lo sfizio di aver sfatato il tabù Auger-Aliassime battendolo per la prima volta in carriera

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Vs D.Galan 6-1, 6-1

: Vs D.Galan 6-1, 6-1 3° turno : Vs G.Diallo 6-2, 7-6

: Vs G.Diallo 6-2, 7-6 Ottavi : Vs A.Mannarino 6-4, 7-6

: Vs A.Mannarino 6-4, 7-6 Quarti: Vs F.Auger-Aliassime 6-0, 6-2

18:59

Atmane, il percorso fino alla semifinale

Direttamente dalle qualificazioni il francese ha sbalordito tutti piazzando eliminazioni di livello, spicca su tutte quella agli ottavi contro il beniamino di casa Taylor Fritz

Q1 : Vs O.Jasika 7-5, 6-4

: Vs O.Jasika 7-5, 6-4 Q2 : Vs L.Tu 75-6-3

: Vs L.Tu 75-6-3 1° turno : Vs Y.Nishioka 6-2, 6-2

: Vs Y.Nishioka 6-2, 6-2 2° turno : Vs F.Cobolli 6-4, 3-6, 7-6

: Vs F.Cobolli 6-4, 3-6, 7-6 3° turno : Vs Fonseca 6-3, 6-4

: Vs Fonseca 6-3, 6-4 Ottavi : Vs T.Frizt 6-3, 5-7, 6-3

: Vs T.Frizt 6-3, 5-7, 6-3 Quarti: Vs H.Rune 6-2, 6-3

18:45

"Tanti auguri a te!"

Il 16 agosto non è solo la data delle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati m anche il compleanno di Jannik Sinner! Il tennista azzurro segne oggi 24 candeline, nella mattinata americana è sceso in campo per il protocollare allenamento e gli spettatori presenti gli hanno intonato il più classico dei "Happy Birthday To You" con Jannik a ringraziare per il pensiero

Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (Ohio)