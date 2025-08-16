Sinner-Atmane, diretta Cincinnati: la semifinale di Jannik in tempo reale  

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner , campione in carica del Masters 1000 di Cincinnati, in campo nel giorno del suo compleanno contro la rivelazione del torneo ovvero il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo) per un posto in finale come nel 2024. Il numero 1 al mondo ha concesso le briciole ai suoi avversari in questo suo cammino di difesa al titolo ma deve stare attento al francese che in questo torneo si sta divertendo a piazzare upste dopo upset: Cobolli , Fritz e Rune nell'ordine per arrivare alla semifinale. Il vincente attenderà chi uscirà dalla super sfida (non prima di mezzanotte italiana) tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev .

21:23

Si rimane on-serve: 2-2

Un latro turno di battita in scioltezza con Jannik che fa 2-2 tenendo la battuta a 15

21:19

Il francese fa 2-1 di corsa

Anche Atmane a 15 e con scioltezza tiene il turno

21:17

Risponde Jannik: 1-1

Buon turno di battuta a 15 per l'azzurro per pareggiare

21:14

Atmane parte bene: 1-0

Il francese parte bene (30-0), viene rimontato (30-30) ma con la seconda vincente si porta 40-30 e poi servizio-dritto per chiudere

21:06

Giocatori in campo

Jannik ed Atmane sono entrati in campo per il riscaldamento. Il sorteggio ha sorriso al francese che ha scelto di iniziare il match al servizio

21:01

I punti da difendere per Jannik

Per Sinner si entra in una fase calda della stagione per i tanti punti da difendere a patire proprio da Masters 1000 di Cincy. In ordine ecco cosa dovrà difendere l'azzurro da qui alle Finals di Torino:

Masters 1000 Cincinnati: 1000 punti

punti US Open: 2000 punti

punti ATP 500 Pechino: 330 punti

punti Masters 1000 Shanghai: 1000 punti

punti ATP Finals: 1500 punti

20:52

Sonego-Musetti battono Salisbury-Skupski: è finale!!!

La coppia italiana non converte 5 match-point (soprattutto i 4 consecutivi da 9-5 a 9-9) ma al 6°, sul 12-11 ed in risposta arriva il dritto decisivo di Sonego per il 13-11 e strappa il pass per la finale del Masters 1000 di Cincinnati! Battuti i britannici Salisbury-Skupski (numeri 5 della race) con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11 in un'ora e 41 minuti. Domani a mezzanotte la finale contro la coppia formata da Mektic e Ram.

L'Italia piazza la prima finale su 4 possibili.

20:50

Sinner-Alcaraz, il duello per il numero 1: la situazione

Il campo deve ancora parlare ma l'ipotesi di una quarta sfida stagionale in finale tra Sinner ed Alcaraz è possibile. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, ha sempre ribadito di volersi riprendere lo scettro del raking Atp ma dovrà ancora aspettare perché tutte le combinazioni di Cincinnati Sinner è comunque certo di arrivare agli US Open da numero 1 al mondo.

Se Sinner dovesse perdere oggi e Carlitos vincere il torneo l'azzurro manterrebbe la prima posizione con 1.640 punti sullo spagnolo (perdendo 1.790 punti).

punti). A scenario inverso, ovvero Sinner nuovamente campione nell'Ohio e lo spagnolo fuori in semifinale, l'altoatesino allungherebbe a +2.840

20:27

Reazione Musetti-Sonego: si va al super tie-break!

La coppia azzurra pareggia il conto dei set vincendo il 2° per 6-3 e adesso si giocherà al super tie-break l'accesso alla finale

20:16

Atmane, due settimane che gli valgono la Top 100!

Per il francese, avversario di Jannik questa sera, questo 2025 a livello Pro non aveva riservato grandi soddisfazioni (una sola vittoria in 5 partite) ma grazie a questa sorprendente cavalcata a Cincinnati la sua carriera può prendere il volo: infatti, a livello di classifica, comunque vada Atmane da 136 al mondo attuale entrerà nella Top 100 con una previsione attorno alla numero 70.

19:51

Musetti-Sonego sotto di un set in semifinale

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno perso il primo set della semifinale contro Salisbury e Skupski per 6-4 (39 minuti). Decisivo il break al 5° gioco (servizio Sonego) da parte della coppia britannica sul che al 6° gioco ha salvato la palla del potenziale contro-break.

19:45

I numeri di Jannik in questo 2025

L'azzurro va a caccia della quarta finale negli ultimi quattro 1000 giocati, è in striscia positiva da 11 partite consecutive su tutte le superfici, sul cemento invece Jannik non perde dalla finale del torneo Atp 500 di Pechino diventando il 5° uomo dopo Federer, Djokovic, Nadal e Murray a vincere almeno 25 match consecutivi sul duro. Il suo record in questo 2025 recita 30 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte (2 contro Alcaraz), contro i giocatori fuori dai Top 50, è imbattuto da 39 partite, mentre contro avversari francesi ha vinto le ultime 21 sfide.

19:30

Cincinnati oggi: ci sono anche due doppi azzurri!

Jannik non è l'unico azzurro in campo oggi a Cincinnati, infatti nelle semifinali maschili e femminili ci sono due coppie azzurre. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti hanno battuto Cabral e Miedler al super tiebreak del terzo set (6-4, 3-6, 10-6) in un'ora e 23 minuti di gioco. Per il duo iazzurro si tratta della seconda semifinale di coppia, la prima in un Masters 1000. I due italiani sfidano proprio ora Salisbury-Skupski per un posto in finale.

Nel femminile la super coppia Paolini-Errani chiuderà il programma contro il duo Guo-Panova. In questto gran 2025 le campionesse olimpiche hanno trionfato a Doha, Roma ed al Roland Garros, e adesso voglilono mettere il sigillo anche sul cemento statunitense.

19:15

Sinner, il percorso fino alla semifinale

Il campione in carica non ha mai sudato freddo in questo suo cammino fino alla semifinale se non al tie-break contro Diallo al 3° turno. Per Sinner anche lo sfizio di aver sfatato il tabù Auger-Aliassime battendolo per la prima volta in carriera

1° turno : Bye

: Bye 2° turno : Vs D.Galan 6-1, 6-1

: Vs D.Galan 6-1, 6-1 3° turno : Vs G.Diallo 6-2, 7-6

: Vs G.Diallo 6-2, 7-6 Ottavi : Vs A.Mannarino 6-4, 7-6

: Vs A.Mannarino 6-4, 7-6 Quarti: Vs F.Auger-Aliassime 6-0, 6-2

18:59

Atmane, il percorso fino alla semifinale

Direttamente dalle qualificazioni il francese ha sbalordito tutti piazzando eliminazioni di livello, spicca su tutte quella agli ottavi contro il beniamino di casa Taylor Fritz

Q1 : Vs O.Jasika 7-5, 6-4

: Vs O.Jasika 7-5, 6-4 Q2 : Vs L.Tu 75-6-3

: Vs L.Tu 75-6-3 1° turno : Vs Y.Nishioka 6-2, 6-2

: Vs Y.Nishioka 6-2, 6-2 2° turno : Vs F.Cobolli 6-4, 3-6, 7-6

: Vs F.Cobolli 6-4, 3-6, 7-6 3° turno : Vs Fonseca 6-3, 6-4

: Vs Fonseca 6-3, 6-4 Ottavi : Vs T.Frizt 6-3, 5-7, 6-3

: Vs T.Frizt 6-3, 5-7, 6-3 Quarti: Vs H.Rune 6-2, 6-3

18:45

"Tanti auguri a te!"

Il 16 agosto non è solo la data delle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati m anche il compleanno di Jannik Sinner! Il tennista azzurro segne oggi 24 candeline, nella mattinata americana è sceso in campo per il protocollare allenamento e gli spettatori presenti gli hanno intonato il più classico dei "Happy Birthday To You" con Jannik a ringraziare per il pensiero

Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (Ohio)