Atmane scioccato da Sinner: "È un alieno per due motivi". Il regalo a Jannik, ecco la carta Pokemon

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner festeggia nel migliore dei modi il suo 24° compleanno. Al Masters 1000 di Cincinnati l'altoatesino liquida la pratica Atmane in due set e conquista l'ennesima finale contro Carlos Alcaraz. Prima del match, mentre i due erano nel tunnel, c'è stato anche un simpatico siparietto: il francese si è avvicinato all'altoatesino dicendogli "ho qualcosa per te". Poi ha estratto dal taschino una carta pokemon e l'ha regalata all'avversario con un abbraccio.
Atmane, la carta Pokemon regalata e l'alieno Jannik
"Ho fatto un'inaugurazione dei Pokémon a Toronto con Gaël Monfils e avevo un bellissimo Pikachu - rivela Altmane -. Ho pensato che fosse il simbolo migliore dei Pokemon, quindi perché non regalargli un biglietto d'auguri per il suo compleanno? Sono felice di avergliela data perché è il mio mondo, quindi perché non condividerla con Jannik? È successo in modo naturale. Ho scelto la carta ieri sera prima di andare a letto. Mi sono ripromesso di dargliela prima della partita e di augurargli buona fortuna per la semifinale". Atmane, che ha un QI di 158 e si è fatto amare dal pubblico per i suoi modi dentro e fuori dal rettangolo di gioco, si dice abbia una delle più grandi collezioni di carte da Pokemon in tutta la Francia. Terminato l'incontro, finito 7-6 6-2 per l'azzurro, Atmane ha postato sui social lo scatto dell'abbraccio con l'avversario alla fine del match commentando: "Ho dato tutto me stesso oggi, ma non è bastato contro un vero alieno".
Sinner e i Pokemon
Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Sinner ha commentato il simpatico siparietto con Atmane ammettendo: "Non sono mai stato un grande appassionato di Pokemon, era più mio fratello. Ho giocato solo per un paio di giorni al gioco per cellulare in cui bisognava catturare le cose, poi basta...". Del resto non capita certo tutti i giorni di ricevere un regalo dal proprio avversario pochi secondi prima di entrare in campo per una semifinale di un Masters 1000. "È stato un bel momento. Non ci conoscevamo affatto e lui, visto che era il mio compleanno, mi ha regalato una carta dei Pokemon: è stato molto bello da parte sua. È stato carino condividere quel momento con lui prima della partita. È un giocatore incredibile, lo ha dimostrato in tutto il torneo. Ha un potenziale enorme, gli auguro il meglio. E terrò questa carta, sicuramente".
Atmane: "Perché Sinner è diverso dagli altri"
Atmane si è poi soffermato in conferenza stampa sul perché secondo lui Jannik Sinner è diverso dagli altri: "Dal punto di vista del tennis, è ancora giocabile. In seguito, è a livello fisico e mentale che assume un'altra dimensione. Anche solo vincere un punto richiede una concentrazione e un'energia molto intense. Penso che sia questo a fare la differenza tra un ragazzo come Jannik e un altro giocatore. Gli ho detto che farò del mio meglio per affrontarlo il più spesso possibile durante la mia carriera. Dovrò impegnarmi al massimo per essere al livello dei migliori."
Sinner svela la tattica contro Atmane
Jannik in conferenza ha anche parlato di come è stato affrontare un giocatore mai incrociato prima: "Cerchi di studiare un po’ prima della partita, ma allo stesso tempo devi sentire il suo gioco. Devi affrontare le emozioni contro ogni giocatore. Quindi ho cercato di fare questo. Ho cercato di concentrarmi su me stesso, sul mio solito modo di giocare e per poi provare ad adattarmi un po’ al suo stile di gioco. Ed è esattamente quello che ho fatto oggi. Sembrava che servisse davvero molto bene nel primo set, non ho avuto possibilità di fare il break, ma allo stesso tempo ho cercato di capire dove fosse meglio posizionarmi in un eventuale tiebreak. Quindi ho usato quei game, anche se li ho persi velocemente e facilmente, per leggere un po’ il suo servizio".
"La pressione era su di me. È normale, fa parte della posizione in cui mi trovo. E allo stesso tempo, lui era pronto a lottare. Chiunque arrivi in semifinale merita di esserci, merita di dimostrare perché è lì. Ed è esattamente quello che ha fatto oggi. E sento che il suo potenziale è davvero alto, e vedremo tanto da lui in futuro. Questo è ciò che penso personalmente. Ma è anche ciò di cui il tennis ha bisogno, sai? Nuovi giocatori, nuovi volti che arrivano dal nulla e ora sono qui. Ed è una cosa positiva per il tennis"
Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito
CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner festeggia nel migliore dei modi il suo 24° compleanno. Al Masters 1000 di Cincinnati l'altoatesino liquida la pratica Atmane in due set e conquista l'ennesima finale contro Carlos Alcaraz. Prima del match, mentre i due erano nel tunnel, c'è stato anche un simpatico siparietto: il francese si è avvicinato all'altoatesino dicendogli "ho qualcosa per te". Poi ha estratto dal taschino una carta pokemon e l'ha regalata all'avversario con un abbraccio.
Atmane, la carta Pokemon regalata e l'alieno Jannik
"Ho fatto un'inaugurazione dei Pokémon a Toronto con Gaël Monfils e avevo un bellissimo Pikachu - rivela Altmane -. Ho pensato che fosse il simbolo migliore dei Pokemon, quindi perché non regalargli un biglietto d'auguri per il suo compleanno? Sono felice di avergliela data perché è il mio mondo, quindi perché non condividerla con Jannik? È successo in modo naturale. Ho scelto la carta ieri sera prima di andare a letto. Mi sono ripromesso di dargliela prima della partita e di augurargli buona fortuna per la semifinale". Atmane, che ha un QI di 158 e si è fatto amare dal pubblico per i suoi modi dentro e fuori dal rettangolo di gioco, si dice abbia una delle più grandi collezioni di carte da Pokemon in tutta la Francia. Terminato l'incontro, finito 7-6 6-2 per l'azzurro, Atmane ha postato sui social lo scatto dell'abbraccio con l'avversario alla fine del match commentando: "Ho dato tutto me stesso oggi, ma non è bastato contro un vero alieno".
Sinner e i Pokemon
Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Sinner ha commentato il simpatico siparietto con Atmane ammettendo: "Non sono mai stato un grande appassionato di Pokemon, era più mio fratello. Ho giocato solo per un paio di giorni al gioco per cellulare in cui bisognava catturare le cose, poi basta...". Del resto non capita certo tutti i giorni di ricevere un regalo dal proprio avversario pochi secondi prima di entrare in campo per una semifinale di un Masters 1000. "È stato un bel momento. Non ci conoscevamo affatto e lui, visto che era il mio compleanno, mi ha regalato una carta dei Pokemon: è stato molto bello da parte sua. È stato carino condividere quel momento con lui prima della partita. È un giocatore incredibile, lo ha dimostrato in tutto il torneo. Ha un potenziale enorme, gli auguro il meglio. E terrò questa carta, sicuramente".