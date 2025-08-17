Atmane scioccato da Sinner: "È un alieno per due motivi". Il regalo a Jannik, ecco la carta Pokemon

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner festeggia nel migliore dei modi il suo 24° compleanno. Al Masters 1000 di Cincinnati l'altoatesino liquida la pratica Atmane in due set e conquista l' ennesima finale contro Carlos Alcaraz. Prima del match, mentre i due erano nel tunnel, c'è stato anche un simpatico siparietto: il francese si è avvicinato all'altoatesino dicendogli "ho qualcosa per te". Poi ha estratto dal taschino una carta pokemon e l'ha regalata all'avversario con un abbraccio.

Atmane, la carta Pokemon regalata e l'alieno Jannik

"Ho fatto un'inaugurazione dei Pokémon a Toronto con Gaël Monfils e avevo un bellissimo Pikachu - rivela Altmane -. Ho pensato che fosse il simbolo migliore dei Pokemon, quindi perché non regalargli un biglietto d'auguri per il suo compleanno? Sono felice di avergliela data perché è il mio mondo, quindi perché non condividerla con Jannik? È successo in modo naturale. Ho scelto la carta ieri sera prima di andare a letto. Mi sono ripromesso di dargliela prima della partita e di augurargli buona fortuna per la semifinale". Atmane, che ha un QI di 158 e si è fatto amare dal pubblico per i suoi modi dentro e fuori dal rettangolo di gioco, si dice abbia una delle più grandi collezioni di carte da Pokemon in tutta la Francia. Terminato l'incontro, finito 7-6 6-2 per l'azzurro, Atmane ha postato sui social lo scatto dell'abbraccio con l'avversario alla fine del match commentando: "Ho dato tutto me stesso oggi, ma non è bastato contro un vero alieno".

Sinner e i Pokemon

Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Sinner ha commentato il simpatico siparietto con Atmane ammettendo: "Non sono mai stato un grande appassionato di Pokemon, era più mio fratello. Ho giocato solo per un paio di giorni al gioco per cellulare in cui bisognava catturare le cose, poi basta...". Del resto non capita certo tutti i giorni di ricevere un regalo dal proprio avversario pochi secondi prima di entrare in campo per una semifinale di un Masters 1000. "È stato un bel momento. Non ci conoscevamo affatto e lui, visto che era il mio compleanno, mi ha regalato una carta dei Pokemon: è stato molto bello da parte sua. È stato carino condividere quel momento con lui prima della partita. È un giocatore incredibile, lo ha dimostrato in tutto il torneo. Ha un potenziale enorme, gli auguro il meglio. E terrò questa carta, sicuramente".