Vagnozzi consiglia Sinner in diretta e risolve il paradosso Atmane: compleanno e Alcaraz in regalo

Compleanno, con qualche affanno. Ventiquattro, il secondo da numero uno. Tra i regali ricevuti, la venticinquesima vittoria consecutiva sulla superficie più amata (per un totale di 41 da Cincy 2024 a Cincy 2025, e una sola sconfitta, a Pechino), la quinta finale dal ritorno romano alle gare, e un Pokemon . Donato nel sottopassaggio che porta al campo da Térence Atmane , mancino francese, 23 anni, che il circuito sta scoprendo in questi giorni, gran collezionista di mostriciattoli tascabili e personaggio a suo modo particolare. Per qualche aspetto perfino paradossale. Il paradosso di Atmane, niente a che vedere con altri paradossi famosi, quello di Fermi su tutti, dal quale Térence ha preso le mosse, proponendolo con il pennarello rosso sul vetro della telecamera al termine del quarto di finale con Rune, che lo ha introdotto al cospetto di Sua Continuità, Jannik Sinner . Un alieno, l’interpretazione dei più alla frase consegnata alla telecamera dal francese che potrebbe avere un posto nel Mensa, il tavolo che riunisce le più grandi teste pensanti del mondo. Con 158 di quoziente intellettivo potrebbe starci anche lui, serenamente, appena un punto e mezzo sotto Albert Einstein e Niccolò Copernico (chissà quali test abbia effettuato lo scienziato polacco, nato nel Quattrocento), ma non sarebbe comunque l’unico tennista, né il più intelligente, e nemmeno l’unico francese, dato il test a 160 realizzato dalla vincitrice di Wimbledon 2013, Marion Bartoli .

Così, Térence mancino cervellone ha annunciato al mondo il suo prossimo match con l’alieno Sinner, citando il Paradosso di Fermi. Il quale, in realtà, procedeva in senso opposto (cosa che Atmane ha mostrato di sapere perfettamente), chiedendosi perché mai non abbiamo avuto incontri ravvicinati del quarto tipo se la logica statistica impone di pensare che in una galassia tanto sterminata vi siano migliaia di altre forme di vita intelligente? Il perché lo si è capito quando Atmane ha dichiarato di non aver «nulla da perdere, Sinner è un umano, ha due braccia e due gambe, e io posso batterlo o non batterlo», di fatto lanciando un nuovo Paradosso, questo sì tutto tennistico. Il Paradosso di Atmane.

Se il tennis è mentale, perché un cervellone da 158 di QI subisce così tante sconfitte in carriera da atleti che - non me ne vogliano - è probabile non sappiano nemmeno chi sia Enrico Fermi? Le magicien per i francesi, che senza troppa fantasia gli hanno applicato il nomignolo che fu di Fabrice Santoro. In realtà un giovane intelligente (lo si è visto) e di buonissime prospettive, che nel servizio colpito alla Roscoe Tanner (con la racchettina di legno timbrava colpi da 240 orari) e nel dritto mancino capace di segnare i 160 sul tachimetro, ha le sue doti migliori e potrebbero valere un ingresso sicuro fra i primi trenta, ora che il torneo di Cincinnati (superate le qualifiche ha battuto Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e Rune) l’ha consegnato alla Top 100, sulla poltrona numero 69.