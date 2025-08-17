Paolini da sogno a Cincinnati: Kudermetova si arrende, ora Swiatek per il titolo!

Paolini: "Mi sono innervosita, poi ho dato il meglio"

Queste le parole di Paolini al termine del match: "È stata dura. Kudermetova ha giocato molto bene. Nel secono set ero avanti 5-3 e fino a quel momento era andato tutto bene. Alla fine mi sono un po' innervosita e non ho giocato bene il tiebreak. Nel terzo set, invece, sono tornata in campo e ho giocato al mio meglio. La chiave è stata dimenticare quanto successo prima. Swiatek? Sarà molto dura contro di lei. È una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca e serve molto bene. Cercherò di dare il mio meglio, siamo in finale. Speriamo che sia una bella partita".

Paolini-Swiatek: i precedenti

Paolini e Swiatek si affronteranno per la 6ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede imbattuta l'ex numero 1 al mondo. Queste tutte le sfide tra le due finaliste di Cincinnati: