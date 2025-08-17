Paolini da sogno a Cincinnati: Kudermetova si arrende, ora Swiatek per il titolo!

Jasmine Paolini è in finale a Cincinnati. La numero 1 d'Italia supera Veronika Kudermetova con lo score 6-3, 6(2)-7, 6-3, raggiungendo così l'ultimo atto del 1000 in Ohio. Un successo che segue quello sulla numero 2 al mondo Coco Gauff (già sconfitta in finale a Roma) e che consente all'azzurra di raggiungere l'ultimo appuntamento del torneo in programma martedì 19 agosto. La vittoria sulla russa riscatta inoltre il ko all'esordio a Montreal, a sua volta preceduta dall'eliminazione al secondo turno di Wimbledon. A contenderle il titolo sarà la numero 3 Iga Swiatek, che nell'altra semifinale ha sconfitto Elena Rybakina per 7-5, 6-3. Le due si ritrovano dopo la semifinale di Bad Homburg vinta dalla polacca: nel bilancio dei precedenti anche la finale persa al Roland Garros 2024.
Paolini: "Mi sono innervosita, poi ho dato il meglio"
Queste le parole di Paolini al termine del match: "È stata dura. Kudermetova ha giocato molto bene. Nel secono set ero avanti 5-3 e fino a quel momento era andato tutto bene. Alla fine mi sono un po' innervosita e non ho giocato bene il tiebreak. Nel terzo set, invece, sono tornata in campo e ho giocato al mio meglio. La chiave è stata dimenticare quanto successo prima. Swiatek? Sarà molto dura contro di lei. È una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca e serve molto bene. Cercherò di dare il mio meglio, siamo in finale. Speriamo che sia una bella partita".
Paolini-Swiatek: i precedenti
Paolini e Swiatek si affronteranno per la 6ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede imbattuta l'ex numero 1 al mondo. Queste tutte le sfide tra le due finaliste di Cincinnati:
- Bad Homburg 2025, semifinale - Swiatek b. Paolini 6-1, 6-3
- BJK Cup 2024 - Swiatek b. Paolini 3-6, 6-4, 6-4
- Roland Garros 2024, finale - Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1
- Us Open 2024, primo turno - Swiatek b. Paolini 6-3, 6-0
- Praga 2018, primo turno - Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1