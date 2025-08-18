Il Tennis in mano a Sincaraz, serve un terzo uomo

Sapevo sarebbe successo, era inevitabile. La quarta sfida in tre mesi fra Sinner e Alcaraz spinge di lato commenti e fantasie, e dà spazio a un tennis ridotto alla sua forma più essenziale, quella strettamente numerica. Bandierina in una mano e calcolatrice nell’altra, sarà questo il kit indispensabile per una giornata da tifosi allo stadio? È tennis da elaboratori elettronici, cari signori, fatevene una ragione. Prendono forma domande verosimilmente inutili, e le risposte andranno ricavate dall’intreccio di caselle che indicano set vinti e persi, ace realizzati e match point sprecati. Pochi visionari continueranno a raccontarvi di emozioni, di passioni da batticuore, di confronti fra modi di essere e di vivere il tennis diversi fra loro, di carte Pokemon regalate per simpatia all’avversario che sta per sbatterti fuori dal torneo.

Oggi, lunedì (tutto cambia, come si vede, anche il giorno della finale), Jannik e Carlos saranno di fronte per la 14ª volta, dal ritorno alle gare di Sinner tutti i tornei che hanno disputato assieme si sono conclusi con la stessa finale . Roma. Parigi. Wimbledon. Ora Cincinnati… Procedendo al ritmo di quattro sfide ogni tre mesi, in quanto tempo raggiungeranno i 60 confronti giocati da Djokovic e Nadal, avversari seriali della precedente epopea tennistica? Dunque, vediamo… Occorreranno 36 mesi per le 46 sfide che serviranno a pareggiare i conti. Tre anni. E un altro anno e mezzo per arrivare a 80, che furono i duelli tra Navratilova ed Evert. Oggi buone amiche, ieri meno. Perché a forza di sfidarsi può succedere di diventare inseparabili e trascorrere le vacanze invernali in Colorado, come le sorelle della porta accanto. Ma Sinner che l’altro ieri ha festeggiato i 24 anni battendo Pikachu Atmane, e Alcaraz che ne ha 22, hanno tutto il tempo per giungere a 120 duelli, magari, chissà, anche a 150. E forse un giorno uno dei due dirà all’altro… «Caro, dobbiamo smetterla di vederci così, è stressante».

Ma c’è Alcaraz che promette scintille, e questo è un bene, perché mostra tracce fresche di linfa nell’oceano dei numeri nel quale si rischia di affogare. Ha voglia di riprendersi il dovuto lo spagnolo, e nessuno sa bene che cosa ci sia di “dovuto”. Tornare a battere Sinner dopo esserne stato battuto a Wimbledon? Giusto tentativo, ma i Championships ormai se ne sono andati, e per rifarsi davvero ci sarà un anno da aspettare. Però c’è da dare l’assalto al numero uno in classifica, lassù dove Alcaraz è giunto diciannovenne e si è intrattenuto 36 settimane, mentre Sinner ne ha preso possesso che ancora ne aveva 22 ed è lì, inamovibile, ormai da 63 settimane.