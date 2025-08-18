Il Tennis in mano a Sincaraz, serve un terzo uomo

Sapevo sarebbe successo, era inevitabile. La quarta sfida in tre mesi fra Sinner e Alcaraz spinge di lato commenti e fantasie, e dà spazio a un tennis ridotto alla sua forma più essenziale, quella strettamente numerica. Bandierina in una mano e calcolatrice nell’altra, sarà questo il kit indispensabile per una giornata da tifosi allo stadio? È tennis da elaboratori elettronici, cari signori, fatevene una ragione. Prendono forma domande verosimilmente inutili, e le risposte andranno ricavate dall’intreccio di caselle che indicano set vinti e persi, ace realizzati e match point sprecati. Pochi visionari continueranno a raccontarvi di emozioni, di passioni da batticuore, di confronti fra modi di essere e di vivere il tennis diversi fra loro, di carte Pokemon regalate per simpatia all’avversario che sta per sbatterti fuori dal torneo.
Oggi, lunedì (tutto cambia, come si vede, anche il giorno della finale), Jannik e Carlos saranno di fronte per la 14ª volta, dal ritorno alle gare di Sinner tutti i tornei che hanno disputato assieme si sono conclusi con la stessa finale . Roma. Parigi. Wimbledon. Ora Cincinnati… Procedendo al ritmo di quattro sfide ogni tre mesi, in quanto tempo raggiungeranno i 60 confronti giocati da Djokovic e Nadal, avversari seriali della precedente epopea tennistica? Dunque, vediamo… Occorreranno 36 mesi per le 46 sfide che serviranno a pareggiare i conti. Tre anni. E un altro anno e mezzo per arrivare a 80, che furono i duelli tra Navratilova ed Evert. Oggi buone amiche, ieri meno. Perché a forza di sfidarsi può succedere di diventare inseparabili e trascorrere le vacanze invernali in Colorado, come le sorelle della porta accanto. Ma Sinner che l’altro ieri ha festeggiato i 24 anni battendo Pikachu Atmane, e Alcaraz che ne ha 22, hanno tutto il tempo per giungere a 120 duelli, magari, chissà, anche a 150. E forse un giorno uno dei due dirà all’altro… «Caro, dobbiamo smetterla di vederci così, è stressante».
Ma c’è Alcaraz che promette scintille, e questo è un bene, perché mostra tracce fresche di linfa nell’oceano dei numeri nel quale si rischia di affogare. Ha voglia di riprendersi il dovuto lo spagnolo, e nessuno sa bene che cosa ci sia di “dovuto”. Tornare a battere Sinner dopo esserne stato battuto a Wimbledon? Giusto tentativo, ma i Championships ormai se ne sono andati, e per rifarsi davvero ci sarà un anno da aspettare. Però c’è da dare l’assalto al numero uno in classifica, lassù dove Alcaraz è giunto diciannovenne e si è intrattenuto 36 settimane, mentre Sinner ne ha preso possesso che ancora ne aveva 22 ed è lì, inamovibile, ormai da 63 settimane.
La corsa al primato
Una sfida questa che corre sui binari dell’alta velocità. Munitevi di calcolatrice e proviamo a fare due conti… Alcaraz è in recupero, doveva scartare appena 10 punti, Sinner è per il secondo anno consecutivo in finale a Cincy, ma tra vincere e perdere il match di oggi corrono 500 punti. Al momento Sinner è a 11.480 punti, Alcaraz a 9.240. La vittoria del Numero Uno consegnerebbe i due agli US Open distanti oltre due mila punti. Sinner salirebbe a 11.830, che diventerebbero 9.830 al via di Flushing Meadows (dovrà scartarne 2000 per la vittoria di un anno fa), Alcaraz resterebbe a 9.240 che scenderebbero a 9.190 (50 punti in meno per la sconfitta al primo turno del 2024) prima degli US Open. Un margine di 640 punti obbligherebbe Sinner a raggiungere almeno la semifinale (800 punti) per mantenersi al primo posto. Al contrario, se la finale di Cincy consegnerà il trofeo allo spagnolo, Carlos si porterebbe a 9.590, dunque affronterebbe lo Slam con 9.540 punti. Sinner, fermo a 11.480 punti (che diventerebbero 9.480), sarebbe costretto a partire dietro Alcaraz nella corsa al quarto Major della stagione e l’unica possibilità di mantenersi in vetta alla classifica, se i due dovessero raggiungere la finale, sarebbe quella di vincere il titolo.
E questo è il conto finale dello stupido stop di tre mesi cui Sinner è stato costretto. Poco male, dal podio più alto si sale e prima o poi si scende, e se ad Alcaraz riuscisse il sorpasso, nessuno potrebbe argomentare che non sia meritato. Ha vinto 5 tornei (tra cui Montecarlo, Roma e lo Slam parigino). Sinner due, Australian Open e Wimbledon. Il resto del tennis si è fermato ai “1000” della primavera americana, poi non ha inviato più segnali confortanti. Indian Wells e Miami li hanno vinti Draper e Mensik, gli ultimi due a mettere becco nelle dispute dei piani alti. Approfittarono dello stato soporifero nel quale era precipitato Alcaraz, e della confusione nella testa di Zverev (di nuovo in crisi fisica dopo le fatiche di Cincinnati), ma non sono riusciti a compiere quel passo ulteriore che li avrebbe inseriti in un quadro di vertice, oggi limitato a due sole presenze. Serve presto un “terzo uomo” ma nessuno al momento sembra avere la caratura per stare al passo di Sinner e di Alcaraz. «Jannik mi obbliga a dare il meglio, affrontarlo così spesso mi emoziona, perché è l’unico che non molla niente, nemmeno le briciole. Ci vuole gran tennis e una perfetta condizione mentale per batterlo. Ed è questo che rende le nostre sfide interessanti», dice Alcaraz, con tecnica da banditore. Sinner risponde pacato: «Sono curioso di vedere come andrà a finire». Così diversi e così vicini. Ma il tennis, oggi, lo scrivono loro.
