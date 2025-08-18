Cambia tutto per Sinner! Niente Navarro, ecco con chi giocherà nel doppio allo Us Open

Era una delle coppie più attese nel doppio misto allo US Open, ma si è sciolta a ridosso dell'inizio del torneo. Emma Navarro, che avrebbe dovuto giocare con Jannik Sinner, ha dato forfait, poiché ha preferito iscriversi al 500 di Monterrey. Tuttavia, l'azzurro ha già trovato la sostituta: si tratta di Katerina Siniakova, n. 73 al mondo ma con un best ranking di 27. Siniakova è una delle doppiste più forti in circolazione, come dimostra il suo palmarès. Ha infatti vinto 10 titoli del grande slam, un oro olimpico a Tokyo e le Finals del 2021, oltre al doppio misto a Wimbledon quest'anno. Nata in Repubblica Ceca, la 29enne sarà dunque una partner di assoluto livello per Sinner.