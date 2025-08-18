Cambia tutto per Sinner! Niente Navarro, ecco con chi giocherà nel doppio allo Us Open

Era una delle coppie più attese nel doppio misto allo US Open, ma si è sciolta a ridosso dell'inizio del torneo. Emma Navarro, che avrebbe dovuto giocare con Jannik Sinner, ha dato forfait, poiché ha preferito iscriversi al 500 di Monterrey. Tuttavia, l'azzurro ha già trovato la sostituta: si tratta di Katerina Siniakova, n. 73 al mondo ma con un best ranking di 27. Siniakova è una delle doppiste più forti in circolazione, come dimostra il suo palmarès. Ha infatti vinto 10 titoli del grande slam, un oro olimpico a Tokyo e le Finals del 2021, oltre al doppio misto a Wimbledon quest'anno. Nata in Repubblica Ceca, la 29enne sarà dunque una partner di assoluto livello per Sinner.
Straordinari per Sinner, rinuncia Paolini
L'ingresso di Siniakova al posto di Navarro non è l'unica novità nel torneo di doppio misto a New York. Ha dato forfait anche Jasmine Paolini, che avrebbe dovuto formare la coppia tutta italiana con Lorenzo Musetti. A mezzanotte Jasmine giocherà la finale di Cincinnati contro Iga Swiatek, per cui avrebbe avuto poco tempo a disposizione per recuperare. Al suo posto, a condividere il campo con Musetti sarà la statunitense Caty McNally. Rinuncia pure Nick Kyrgios, che è stato sostituito da Gael Monfils per giocare assieme a Naomi Osaka. Sinner è chiamato agli straordinari: stasera alle 21 affronterà Carlos Alcaraz in finale a Cincinnati, ma al contrario della Paolini volerà subito a New York, dove domani esordirà contro Alexander Zverev e Belinda Bencic. Di seguito tutte le coppie e l'ordine di gioco: si parte martedì 19 agosto alle 17 ora italiana.