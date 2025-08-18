Il cane di Cincinnati è stato adottato: "Lo chiameremo Jannik": come ha reagito Sinner

In attesa della finale contro Carlos Alcaraz in progamma questa sera, Jannik Sinner a Cincinnati è sotto i riflettori anche per un'altra vicenda. Qualche giorno fa aveva fatto il giro del web il video che lo ritraeva assieme a un cane , per stemperare la tensione tra una partita e l'altra. L'altoatesino, grande amante degli animali, era molto sorridente mentre teneva in braccio il cucciolo, che è subito stato adottato . Phil, una guardia di sicurezza del torneo, si prenderà cura del cagnolino e ha deciso di chiamarlo "Jannik", in onore del numero 1 al mondo.

La reazione di Sinner

Sinner è rimasto sorpreso e felice una volta appreso che il cane è stato adottato: "È incredibile, sono molto felice, è un bellissimo cane". Ma non è finita qui, perché sabato 16 a "Sei un bravo ragazzo!". Io gli ho risposto "No, sei te un bravo ragazzo perché sei un amante dei cani!. È stato molto bello. Lo abbiamo chiamato Jannik, ma in casa lo chiamiamo Piccolo Janny", ha dichiarato la guardia di sicurezza, che durante la festa ha scattato una foto con l'altoatesino.