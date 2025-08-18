Sinner: "Male da ieri, ci ho provato". E il pensiero per il pubblico dice tutto

CINCINNATI (Stati Uniti) - È durata 20 minuti la finale del Masters 1000 di Cincinnati con Jannik Sinner costretto al ritiro. Il tennista azzurro sin dalle prime battute è sembrato fuori condizione fisica ed infatti sul 5-0 Alcaraz ha alzato bandiera bianca. Nelle interviste post-partita Jannik si è scusato spiegando cosa gli è successo: "Mi dispiace tanto di deludervi, da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nella notte invece sono peggiorato. Ci ho provato. Mi dispiace perché molti di voi il lunedì devono fare altro o lavorare. Carlos, congratulazioni non è il modo in cui avresti voluto vincere. Hai una bellissima stagione, continua così e ti auguro il meglio per US Open. Al mio team grazie per spingermi ogni giorno, comprendermi non è facile ma grazie per il sostengo e per aver capito la situazione di oggi. A volte capita e bisogna accettarlo. È stato uno dei tornei più caldi che abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore". Sinner dovrebbe giocare il doppio misto domani a New York allo US Open ma, molto probabilmente, darà forfait per concentrarsi sul torneo singolare al via tra una settimana.