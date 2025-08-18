Alcaraz solo per Sinner: "Non volevo vincere così. I campioni fanno questo e tu..."

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Grazie al ritiro di Jannik Sinner Carlo Alcaraz vince il Masters 1000 di Cincinnati , conquista il sesto titolo stagionale a una settimana dagli Us Open e guadagna punti pesantissimi sull'altoatesino nella corsa per la posizione di numero uno nella classifica Atp . Lo spagnolo, complice la condizione fisica dell'avversario, ha dominato in lungo e in largo portandosi sul 5-0 al primo set. Dopodiché il 24enne - li ha compiuti il 16 agosto - di San Candido ha prima chiamato il fisioterapista e poi ha dovuto alzare bandiera bianca annunciando il ritiro.

Alcaraz dopo il successo contro Sinner a Cincinnati

Per il nativo di Murcia titolo numero 22 in carriera: "Non avrei voluto vincere così, mi spiace - le parole dello spagnolo dopo il ritiro di Sinner -. Capisco come tu possa sentirti in questo momento, non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grandissimo campione, e ritornerai ancora più forte come hai sempre fatto. Così fanno i grandi campioni e tu lo sei. Non saprei cosa dire...continuo con il mio team. Questo torneo dura tanto, l'atmosfera è bella, mi sento bene sul campo, lavoriamo bene. E per questo devo ringraziarvi, non solo per il lavoro di questa settimana, ma per quello di sempre. Tutti quelli che rendono possibile questo torneo, un grande torneo per me, quest'anno ancora più bello. Riusciamo a passare bene il tempo tra una partita e all'altra, è stata una gioia far parte di questo torneo quest'anno. Le persone sono splendide, in ogni allenamento, in ogni partita c'è l'affetto del pubblico, e lo apprezzo. Giocare di fronte a voi è un piacere".

