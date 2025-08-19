Il caldo folle a Cincinnati e gli US Open: "Anche lo zero virgola", Sinner non molla. Ma Alcaraz...

CINCINNATI (Stati Uniti) - È durata 20 minuti la finale del Masters 1000 di Cincinnati con Jannik Sinner costretto al ritiro . Il tennista azzurro sin dalle prime battute è sembrato fuori condizione fisica ed infatti sul 5-0 Alcaraz ha alzato bandiera bianca. Nell'immediato post-partita Jannik si è scusato spiegando cosa gli è successo: "Di solito parto parlando dell'avversario, ma questa volta è giusto partire dal pubblico. Mi dispiace tanto di deludervi, da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nella notte invece sono peggiorato. Ci ho provato. Mi dispiace perché molti di voi il lunedì devono fare altro o lavorare. Carlos, congratulazioni non è il modo in cui avresti voluto vincere. Stai vivendo una bellissima stagione, continua così e ti auguro il meglio per US Open e per il resto della tua annata. Al mio team grazie per spingermi ogni giorno, comprendermi non è facile ma grazie per il sostengo e per aver capito la situazione di oggi. A volte capitano queste situazioni e bisogna accettarlo. È stato uno dei tornei più caldi che abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore".

Sinner, le parole in conferenza

Finale dal finale decisamente amaro per il numero uno al mondo, che non è mai stato in condizione di dire la sua contro Alcaraz e che in vista degli US Open dovrà anche pensare a tenere dietro lo spagnolo nel ranking. Nella conferenza stampa post match, Jannik ha parlato delle sue sensazioni in vista dei prossimi impegni e non solo: "Adesso ovviamente l’obiettivo principale è lo US Open. Ora la cosa più importante è recuperare, e poi si vedrà". Poi, una valutazione sul torneo di Cincinnati fino all'atto conclusivo: "Penso sia stata una settimana molto positiva. Voglio dire, arrivare in finale in un torneo Masters è sempre un risultato straordinario. Sento che sto giocando una stagione incredibile. Quindi continueremo così, continueremo a spingere, come dico sempre. Ho già in mente alcuni aspetti su cui devo migliorare se voglio arrivare fino in fondo allo US Open. Questa settimana è stata un buon test, per cercare di capire a che punto è il mio livello. Il mio livello è sicuramente buono, ma allo stesso tempo c’è ancora margine di miglioramento. Quindi sì, è stata una grande settimana”.

"US Open tosto, ecco dove devo migliorare"

Jannik, dunque, punta ovviamente al rientro in occasione degli US Open: "Sarà sicuramente un torneo tosto, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di giocarlo. Gli Slam rappresentano i tornei principali della mia stagione. Dovrò farmi trovare pronto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, in modo tale da poter spingere al massimo. Quindi, come ho detto, ora avrò un paio di giorni per recuperare e poi tornerò a lavorare. Speriamo di essere pronti. Sicuramente New York è l’obiettivo principale della stagione americana sul cemento”. Infine, una riflessione sugli aspetti su cui il numero uno al mondo pensa di dover ancora migliorare: "Probabilmente il servizio e la percentuale di prime in campo, lavoreremo molto da quel punto di vista. E ovviamente ci concentreremo sulla parte fisica: ho bisogno di recuperare, ma anche di migliorare. Proveremo a mettere tutto insieme per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: cerchiamo sempre di migliorare ogni piccolo dettaglio, anche lo zero virgola qualcosa, per crescere. Quindi punteremo a questo, e sì, speriamo di essere pronti”.