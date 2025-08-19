È durata appena 23 minuti la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . L'altoatesino, visibilmente in difficoltà, dopo aver perso i primi cinque game ha prima chiamato il fisioterapista e poi si è ritirato ponendo così fine alla striscia di 26 successi consecutivi sul cemento. Lo spagnolo, che ora può superare l'avversario nella classifica Atp , mette invece in bacheca il suo 22° titolo, il sesto stagionale, e arriva con il morale altissimo all'ultimo Slam della stagione, quello che si disputerà dal 24 agosto al 7 settembre allo Us Open e per il quale l'azzurro rimane in dubbio a causa proprio della sue condizioni fisiche. Insomma, a Cincinnati non c'è stata partita, un rammarico enorme non solo per il numero uno al mondo ma anche per Carlos , che prima si è avvicinato al rivale per rincuorarlo e poi ha scritto sulla telecamera "Sorry Jannik".

Davidovich-Fokina ancora contro l'Atp

Intanto, dopo Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Sinner, anche Alejandro Davidovich-Fokina si è scagliato contro l'organizzazione del torneo di Cincinnati e sul proprio profilo ufficiale X (ex Twitter) ha commentato: "Lunedì, alle 3 del pomeriggio di agosto a Cincinnati, dopo tutto il tour di Toronto e Cincinnati, con così tanti ritiri e giocatori fisicamente esausti... qualcosa deve cambiare". In realtà non è la prima volta che il tennista spagnolo attacca l'Atp. A inizio agosto, in occasione della sfida del terzo turno del torneo di Washington contro Daniel Evans, aveva scritto: "Voglio condividere la mia delusione e frustrazione con l'Atp. Domani tutte le partite iniziano alle 12.30, tranne la nostra, che è prevista per le 11. Alloggeremo a un'ora di distanza dal club, il che significa che dovremo svegliarci molto presto per arrivare in buone condizioni. Abbiamo chiesto una modifica, ma la risposta è stata che è già stato venduto tutto: biglietti, diritti tv. Ancora una volta è chiaro che i giocatori non vengono presi in considerazione. L'Atp promette sempre che risolverà i problemi, ma non cambia mai nulla. Non è la prima volta che succede, e quando ci si trova dentro, ci si rende conto che non è poi così bello come sembra dall'esterno". In quella occasione fu proprio il suo avversario, Evans, a rispondergli: "Svegliati e gioca. Il mondo si sveglia e lavora dalle 9 alle 17, persino dalle 8 alle 18. Patetico".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito