"Sinner si diverta di più, gli servono piacere e riposo": il problema di Jannik per la mental coach

Jannik Sinner "si diverta di più" e impari "ad ascoltare il suo corpo", dando spazio al riposo. Nicoletta Romanazzi , mental coach di molti atleti di vertice - da Marcell Jacobs , che accompagnò fino all'oro di Tokyo, a Gianluigi Donnarumma - ha seguito il ritiro del numero 1 del tennis mondiale nella finale di Cincinnati come tanti tifosi, davanti alla tv. Ma il suo occhio vede cose ignote ad altri. "Certo, è difficile capire da lontano - dice al telefono con l'ANSA - potrebbe avere un'influenza intestinale. Ma di sicuro era stanco. Dopo Wimbledon è stato fermo un mese, è vero, ma sarebbe importante capire come. Spesso in atleti di vertice la parte competitiva è fuori misura, si allenano come se non ci fosse un domani".

Il consiglio agli atleti

"Non conosco personalmente Sinner, mi sembra molto capace a gestire la propria mente, però sarebbe interessante sapere se ha la capacità di ascoltare anche il proprio corpo - prosegue Romanazzi -. Impari a ritrovare in se stesso piacere e riposo, devono avere uno spazio nella propria vita. Ogni tanto serve staccare davvero, per tornare ad essere perfomanti e divertirsi davvero a fare quel che si fa". Nell'allenare la mente degli sportivi di vertice, dunque, "ogni tanto serve staccare. E' esattamente il lavoro che faccio con gli atleti che seguo. Cerco di far capire che l'unico modo per stare bene è tenere in equilibrio le nostre parti interiori, ci permette di funzionare bene nella vita. Per la parte competitiva il corpo non esiste, se ce l'ho troppo sviluppata. Per quella parte, la competività nella nostra testa, ci si dovrebbe allenare continuamente. Così se la competitività è molto alta, per l'atleta l'ascolto del corpo è pari a zero. È un'entità sconosciuta: se il corpo dà segnali, non li percepisce. Per questo ai miei atleti cerco di far capire che il riposo è importante come l'allenamento", dice Romanazzi in base alla sua esperienza.

La spiegazione tecnica

"Il nostro sistema risponde a ritmi precisi: i picchi durano 90/120 ,minuti, poi arriva la valle che è importante: se non la ascoltiamo e per 20 minuti rallentiamo, il picco dopo sarà più basso, e quello dopo ancora più basso, fino ad arrivare alla situazione dove o non ho più voglia di fare niente o sono sempre fuori giri, una situazione di ansia", spiega Romanazzi, secondo cui "questo succede quando non rispettiamo il nostro ciclo: se gli atleti lo capiscono, si permettono lo sgarro settimanale alla dieta, l'uscita con gli amici, il riposo. Più tempo per se stessi, e diventano più performanti e si divertono: il divertimento è essenziale". Eppure Sinner dice sempre che per lui il tennis è divertimento. "Si diverte giocando? Ripeto, non ho rapporti diretti", ammette Romanazzi, che fa un paragone con Luigi Busà, karateka italiano che vinse l'oro olimpico a Tokyo 2020: "Voleva andare ai Giochi, il karate era la sua vita, doveva essere a tutti i costi il numero 1 ma improvvisamente non reggeva più e voleva lasciare. Pensava di divertirsi, in realtà non era così. Ora sa prendersi le pause: e fa ancora karate", ha concluso la mental coach.