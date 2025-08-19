Tuttosport.com

Us Open, Errani-Vavassori ai quarti: dominati Fritz-Rybakina. Bene anche Musetti-McNally

Il tandem azzurro supera la coppia formata dal n.4 Atp e dalla n.10 Wta. Bene anche l'altro azzurro in gara, affiancato dalla doppista statunitense
2 min
ErranivavassoriUs Open
Us Open, Errani-Vavassori ai quarti: dominati Fritz-Rybakina. Bene anche Musetti-McNally © Getty Images

Sara Errani e Andrea Vavassori avanzano ai quarti dello Us Open. Il tandem azzurro campione in carica si è aggiudicato la sfida contro la coppia testa di serie numero 2 Taylor Fritz ed Elena Rybakina con lo score 4-2, 4-2. Un punteggio che ha costretto agli straordinari il numero 4 Atp - la scorsa stagione finalista nel singolare contro Jannik Sinner - e la numero 10 Wta, chiamati a lottare per difendere i turni di battuta. Ai quarti affronteranno una coppia tra Reilly Opelka/Venus Williams e Andrey Rublev/Karolina Muchova

Avanti anche Musetti-McNally

Avanti anche Lorenzo Musetti - uscito sconfitto dalla finale di doppio maschile di Cincinnati in coppia con Lorenzo Sonego - che affiancato da Caty McNally ha superato per 5-2, 4-2 Gael Monfils e Naomi Osaka. Al prossimo turno sfideranno la coppia vincente del match Casper Ruud/Iga Swiatek - Frances Tiafoe/Madison Keys.

