Us Open, Errani-Vavassori ai quarti: dominati Fritz-Rybakina. Bene anche Musetti-McNally

Sara Errani e Andrea Vavassori avanzano ai quarti dello Us Open. Il tandem azzurro campione in carica si è aggiudicato la sfida contro la coppia testa di serie numero 2 Taylor Fritz ed Elena Rybakina con lo score 4-2, 4-2. Un punteggio che ha costretto agli straordinari il numero 4 Atp - la scorsa stagione finalista nel singolare contro Jannik Sinner - e la numero 10 Wta, chiamati a lottare per difendere i turni di battuta. Ai quarti affronteranno una coppia tra Reilly Opelka/Venus Williams e Andrey Rublev/Karolina Muchova.