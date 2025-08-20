Winston-Salem, i risultati della notte: ok Darderi e Sonego. Cocciaretto avanza a Monterrey

I risultati della notte

Dopo l'infortunio a Cincinnati torna al successo Luciano Darderi, che ha battuto per 7-6 6-7 6-4 lo statunitense Mackenzie McDonald e ora aspetta di affrontare Miomir Kecmanovic, numero 45 Atp. Una vittoria a testa nei precedenti: il serbo ha vinto il primo confronto a dicembre 2024 a Hong Kong, l'italo-argentino si è imposto quest'anno a Monaco di Baviera. Sonego ha faticato molto per avere la meglio sul n. 412 al mondo Stefan Dostanic, wildcard statunitense: 6-3 6-7 7-6 il risultato finale. Il piemontese dovrà vedersela con lo spagnolo Jaume Munar, che ha eliminato Mattia Bellucci (6-3 6-1). Anche qui il bilancio è sull'1-1: Sonego ha vinto ai quarti di Umago nel 2023, Munar si è preso la rivincita un anno fa nelle qualificazioni di Cincinnati. Arnaldi, testa di serie numero 6, ha perso per la terza volta su 3 contro l'olandese Botic van de Zandschulp, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 6-3. Cocciaretto, unica italiana nel tabellone principale di Monterrey, ha battuto la francese Leolia Jeanjean per 6-3 6-4 e al prossimo turno sfiderà la croata Antonia Ruzic. L'unico precedente tra le due è dello scorso 11 luglio, nel Wta 125 di Bastad: l'azzurra si era imposta per 6-3 6-4.