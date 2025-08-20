"Sinner voleva giocare il misto con Serena Williams, perché è saltato tutto": il retroscena

" Sinner ha chiesto se Serena Williams potesse essere un’opzione ". Così Eric Butorac , ex tennista e attuale Senior Director of Players Relations dello Us Open, in merito alla possibilità che l'altoatesino potesse giocare il doppio misto a New York insieme alla 23 volte campionessa slam. Sinner infatti cercava la sostituta di Emma Navarro , che a sorpresa aveva dato forfait dopo essersi iscritta al Wta 500 di Monterrey (dove esordirà questa notte agli ottavi di finale). Sfumata la suggestione Williams, la scelta era ricaduta su Katerina Siniakova , grande specialista del doppio. Alla fine l'italiano ha comunque rinunciato anche lui al doppio dello Us Open dopo il ritiro nella finale di Cincinnati.

Niente Serena: ecco perché

Per quale motivo Sinner non è stato accontentato? "Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati", ha spiegato Butorac a Nothing Major Podcast. La statunitense si è ritirata ufficialmente il 3 settembre 2022 proprio nello slam di New York. Per competere in questo nuovo format di doppio misto che non è una vera e propria esibizione, ma ne assume le sembianze, la Williams avrebbe dovuto rispettare dei protocolli, stando a quanto dichiarato dal Senior Director. Diverso è invece il caso di Roger Federer, che tornerà in campo a Shangai proprio in un torneo esibizione. Butorac si è espresso così a riguardo: "Non so se Roger o Rafa siano effettivamente nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare".