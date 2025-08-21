Errani-Vavassori, bis agli US Open! Nuovo trionfo nel doppio misto

NEW YORK (Stati Uniti) - L'Italia ha già lasciato il segno agli US Open e lo ha fatto nel doppio misto! Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono confermati i migliori sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale Iga Swiatek e Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-6 vincendo quattro partite in due giorni (tra la semifinale e la finale ci sono stati 20 minuti di pausa) e aggiudicandosi un milione di dollari, un aumento enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno in un formato che non aveva nulla a che vedere con quello di quest'anno. Errani e Vavassori non erano nemmeno sicuri di poter difendere il titolo.

Otto delle sedici squadre partecipanti si sono qualificate in base alla classifica combinata dei loro giocatori nel singolare, mentre le restanti hanno ottenuto una wild card. Gli italiani ne hanno ottenuta una e sono diventati i primi campioni di doppio misto a Flushing Meadows dopo Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray nel 2018-19. Per la coppia azzurra si tratta del terzo titolo dello slam in carriera insieme nonché il secondo nel 2025 dopo quello alzato sulla terra rossa del Roland Garros. Per Sara è il 9° trionfo negli Slam.