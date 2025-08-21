Darderi e Sonego eliminati a Winston-Salem. Cocciaretto ko a Monterrey

Si fermano agli ottavi di finale Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina. Terza testa di serie del torneo americano, Darderi è stato sconfitto per 6-3 6-1 dal serbo Miomir Kecmanovic, che sfiderà Sebastian Korda ai quarti. Sonego si è invece arreso in tre set allo spagnolo Jaume Munar: 4-6 6-4 6-1 il risultato finale. L'italiano ha vinto il primo set ed era avanti di un break nel secondo, ma ha subito l'immediato contro break del 3 pari e da lì ha vinto solo due dei successivi undici giochi. Munar affronterà Marton Fucsovics al prossimo turno.
Delusione Cocciaretto
Fuori anche Elisabetta Cocciaretto, l'unica italiana presente nel Wta 500 di Monterrey in Messico. L'azzurra, numero 87 del mondo, è stata sconfitta dalla croata Antonia Ruzic, numero 89 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 7-6 (2) 2-6 6-0. Nel primo set Cocciaretto non ha sfruttato un break di vantaggio e non ha avuto scampo al tie-break, concluso sul 7-2 a favore della croata. Brava l'italiana a reagire nel secondo parziale prima del crollo inatteso nel set decisivo, dove ha ceduto di schianto per 6-0. Ruzic giocherà contro Marie Bouzkova per un posto in semifinale.