Darderi e Sonego eliminati a Winston-Salem. Cocciaretto ko a Monterrey

Si fermano agli ottavi di finale Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina. Terza testa di serie del torneo americano, Darderi è stato sconfitto per 6-3 6-1 dal serbo Miomir Kecmanovic, che sfiderà Sebastian Korda ai quarti. Sonego si è invece arreso in tre set allo spagnolo Jaume Munar: 4-6 6-4 6-1 il risultato finale. L'italiano ha vinto il primo set ed era avanti di un break nel secondo, ma ha subito l'immediato contro break del 3 pari e da lì ha vinto solo due dei successivi undici giochi. Munar affronterà Marton Fucsovics al prossimo turno.