Kyrgios forfait, salterà anche lo US Open: non gioca un torneo ufficiale da Miami

La notizia era nell'aria, dopo il forfait nel torneo di doppio misto , dove avrebbe dovuto giocare insieme a Naomi Osaka. Ora è ufficiale: Nick Kyrgios salterà anche il torneo di singolare agli Us Open , l'ultimo slam della stagione che si gioca sul cemento di New York. Lo riporta direttamente lo Us Open sui suoi profili social. Prosegue dunque il calvario del tennista australiano, che ha saltato 11 degli ultimi 12 slam, con l'unica partita giocata quest'anno a gennaio di quest'anno, dov'è stato sconfitto da Jacob Fearnley agli Australian Open. In generale ha disputato appena 5 incontri di singolare negli ultimi 8 mesi.

Il calvario di Kyrgios

Dopo un magico 2022, in cui ha raggiunto la prima finale slam in carriera a Wimbledon ed era tornato a ridosso delle prime 20 posizioni del ranking Atp, Kyrgios non si è praticamente più visto. Sembrava l'anno della rinascita, poi è rimasto lontano dai campi per i continui problemi fisici. "Il ginocchio è cotto", aveva scritto su Instagram dopo il ko dello scorso 21 luglio al primo turno di Washington nel doppio, dove aveva giocato con Gael Monfils. Quella rimane al momento la sua ultima apparizione in match ufficiali.