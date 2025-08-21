Sinner sfida Kopriva all'US Open: chi è e il possibile percorso degli italiani da Paolini a Sonego

Definiti gli incroci dello US Open 2025. Il n.1 al mondo Jannik Sinner è stato sorteggiato contro il ceco n. 87 ATP Vit Kopriva. Quanto al diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, comincerà la rincorsa alla vetta della classifica affrontando il n.66 Reilly Opelka. Si infiamma dunque la lotta per il primo posto del ranking, con il campione azzurro chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Taylor Fritz per mantenere la leadership, mentre lo spagnolo - che nel 2022 a New York ha conquistato il suo primo Slam in carriera divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi - punterà a pareggiare il cammino dell’azzurro nel corso del torneo. In caso di quinta riedizione stagionale della finale tra i primi due tennisti al mondo, lo spagnolo dovrebbe conquistare il suo secondo Major newyorkese per riappropriarsi del trono. Sorteggio meno fortunato invece per Jasmine Paolini, che potrebbe affrontare la numero 1 WTA Aryna Sabalenka già ai quarti di finale.
Il possibile cammino degli azzurri allo US Open
Sinner
- Secondo turno: Popyrin/Ruusuvuori.
- Terzo turno: Shapovalov/Fucsovics; Bu/Royer.
- Ottavi: Bublik/Cilic; Sonego/Schoolkate; Borges/Holt; Moller/Paul.
- Quarti: possibile derby con Musetti o Cobolli o incrocio con il n.5 Draper.
Musetti
- Secondo turno: Hakys/Goffin.
- Terzo turno: Brooksby/Vukic; Cobolli/qualificato-lucky loser.
- Ottavi: Diallo/Dzumhur; Munar/qualificato-lucky loser; Bergs/Tseng; Draper/qualificato-lucky loser.
Sonego
- Secondo turno: Bublik/Cilic.
- Terzo turno: Borges/Holt; Moller/Paul.
Paolini
- Secondo turno: Sasnovich/Jovic.
- Terzo turno: Kessler/Linette; Vondrousova/qualificato-lucky loser.
- Ottavi: Rybakina/Pareja; Bronzetti/qualificato-lucky loser; Raducanu/qualificato-lucky loser; Kudermetova/qualificato-lucky loser.
- Quarti: possibile incrocio con Sabalenka, Fernandez, Mertens o Tauson.
Sinner torna in campo
Il numero 1 al mondo è tornato ad allenarsi dopo il malore che è costato la difesa del titolo a Cincinnati. Ad affiancarlo nella preparazione al debutto, l'argentino n. 54 Francisco Comesana. L'azzurro, apparso sorridente, ha incrociato il rivale Alcaraz, uscito a sua volta dall'allenamento con Musetti.
Cocciaretto-Yulia Putintseva
Elisabetta Cocciaretto è stata invece sorteggiata contro la n. 55 WTA Yulia Putintseva.
Bronzetti-qualificata/lucky loser
Lucia Bronzetti attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Bellucci-Shang
Mattia Bellucci sorteggiato contro il cinese numero 111 ATP Shang Juncheng: nessun precedente fra i due.
Nardi-Mahacak
Sarà Tomas Machac il primo avversario di Luca Nardi: nessun precedente fra i due.
Darderi-Hijikata
Luciano Darderi contenderà invece il primo turno all'australiano n.103 Rinky Hijikata: 1-0 per l'azzurro il bilancio dei precedenti.
Cobolli-qualificato/lucky loser
Flavio Cobolli attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Musetti-Mpetshi Perricard
Il numero 2 d'Italia sfiderà il francrese numero 37 Giovanni Mpetshi Perricard: terzo precedente fra i due, con l'azzurro in vantaggio nel bilancio complessivo.
Alcaraz-Opelka
La rincorsa al primato mondiale del numero 2 ATP partirà dalla sfida contro Reilly Opelka: nessun precedente fra i due.
Paolini: possibile Sabalenka ai quarti
Non un sorteggio fortunato per Paolini, che già ai quarti potrebbe affrontare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. In caso di accesso alla semifinale, potrebbe incontrare Jessica Pegula o Mirra Andreeva. Solamente in caso di approdo all'ultimo atto affronterebbe Madison Keys, Coco Gauff, Amanda Ansimova o Iga Swiatek.
Paolini-qualificata/lucky loser
La numero 1 d'Italia attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Sonego-Schoolkate
Lorenzo Sonego sorteggiato contro l'australiano n.96 Tristan Schoolkate: nessun precedente fra i due.
Arnaldi-Cerundolo
L'altro azzurro in gara Matteo Arnaldi debutterà invece contro l'argentino n.19 Francisco Cerundolo: nessun precedente fra i due.
Sinner: i possibili incroci allo US Open
Questi i possibili incroci del numero 1 al Flushing Meadows. In caso di successo sul ceco, affronterebbe uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. A seguire Denis Shapovalov o Bu Yunchaokete, e ancora Lorenzo Sonego, Tommy Paul o Aleksandr Bublik.
Al via i sorteggi: Sinner contro Kopriva all'esordio!
Il campione azzurro esordirà contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva: nessun precedente fra i due.
US Open 2025: tutti gli italiani in gara
- Jannik Sinner
- Lorenzo Musetti
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Sonego
- Matteo Arnaldi
- Mattia Bellucci
- Luca Nardi
US Open 2025: 4 italiani teste di serie
- 1. Jannik Sinner
- 2. Carlos Alcaraz
- 3. Alexander Zverev
- 4. Taylor Fritz
- 5. Jack Draper
- 6. Ben Shelton
- 7. Novak Djokovic
- 8. Alex De Minaur
- 9. Karen Khachanov
- 10. Lorenzo Musetti
- 11. Holger Rune
- 12. Casper Ruud
- 13. Daniil Medvedev
- 14. Tommy Paul
- 15. Andrey Rublev
- 16. Jakub Mensik
- 17. Frances Tiafoe
- 18. Alejandro Davidovich Fokina
- 19. Francisco Cerundolo
- 20. Jiri Lehecka
- 21. Tomas Machac
- 22. Ugo Humbert
- 23. Aleksandr Bublik
- 24. Flavio Cobolli
- 25. Felix Auger-Aliassime
- 26. Stefanos Tsitsipas
- 27. Denis Shapovalov
- 28. Alex Michelsen
- 29. Tallon Griekspoor
- 30. Brandon Nakashima
- 31. Gabriel Diallo
- 32. Luciano Darderi
Italia già campione a New York
Mentre si attendono i sorteggi nei singolari maschili e femminili, l'Italia celebra il secondo trionfo consecutivo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Il tandem azzurro ha difeso il titolo nel nuovo formato del torneo (non esente da critiche) superano la coppia Casper Ruud-Iga Swiatek.
Gli italiani al via
La pattuglia azzurra sarà guidata dal numero uno del ranking mondiale, affiancato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel tabellone femminile, invece, fari ancora una volta puntati su Jasmine Paolini, anche lei reduce dalla finale di Cincinnati. Dalle qualificazioni potrebbe invece arrivare ulteriore rinforzo azzurro: tra gli uomini Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi sono in corsa per un posto, mentre tra le donne si attendono i verdetti su Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.
Dove vederli in tv o streaming
Il sorteggio prenderà il via nel tardo pomeriggio italiano, precisamente alle ore 18, ma non sarà trasmesso in tv. L’unico modo per seguirlo sarà lo streaming sul canale YouTube ufficiale degli Us Open o, in alternativa, la diretta testuale dell'evento live sul nostro sito.
Definiti gli incroci dello US Open 2025. Il n.1 al mondo Jannik Sinner è stato sorteggiato contro il ceco n. 87 ATP Vit Kopriva. Quanto al diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, comincerà la rincorsa alla vetta della classifica affrontando il n.66 Reilly Opelka. Si infiamma dunque la lotta per il primo posto del ranking, con il campione azzurro chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Taylor Fritz per mantenere la leadership, mentre lo spagnolo - che nel 2022 a New York ha conquistato il suo primo Slam in carriera divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi - punterà a pareggiare il cammino dell’azzurro nel corso del torneo. In caso di quinta riedizione stagionale della finale tra i primi due tennisti al mondo, lo spagnolo dovrebbe conquistare il suo secondo Major newyorkese per riappropriarsi del trono. Sorteggio meno fortunato invece per Jasmine Paolini, che potrebbe affrontare la numero 1 WTA Aryna Sabalenka già ai quarti di finale.
Il possibile cammino degli azzurri allo US Open
Sinner
- Secondo turno: Popyrin/Ruusuvuori.
- Terzo turno: Shapovalov/Fucsovics; Bu/Royer.
- Ottavi: Bublik/Cilic; Sonego/Schoolkate; Borges/Holt; Moller/Paul.
- Quarti: possibile derby con Musetti o Cobolli o incrocio con il n.5 Draper.
Musetti
- Secondo turno: Hakys/Goffin.
- Terzo turno: Brooksby/Vukic; Cobolli/qualificato-lucky loser.
- Ottavi: Diallo/Dzumhur; Munar/qualificato-lucky loser; Bergs/Tseng; Draper/qualificato-lucky loser.
Sonego
- Secondo turno: Bublik/Cilic.
- Terzo turno: Borges/Holt; Moller/Paul.
Paolini
- Secondo turno: Sasnovich/Jovic.
- Terzo turno: Kessler/Linette; Vondrousova/qualificato-lucky loser.
- Ottavi: Rybakina/Pareja; Bronzetti/qualificato-lucky loser; Raducanu/qualificato-lucky loser; Kudermetova/qualificato-lucky loser.
- Quarti: possibile incrocio con Sabalenka, Fernandez, Mertens o Tauson.
Sinner torna in campo
Il numero 1 al mondo è tornato ad allenarsi dopo il malore che è costato la difesa del titolo a Cincinnati. Ad affiancarlo nella preparazione al debutto, l'argentino n. 54 Francisco Comesana. L'azzurro, apparso sorridente, ha incrociato il rivale Alcaraz, uscito a sua volta dall'allenamento con Musetti.
Cocciaretto-Yulia Putintseva
Elisabetta Cocciaretto è stata invece sorteggiata contro la n. 55 WTA Yulia Putintseva.
Bronzetti-qualificata/lucky loser
Lucia Bronzetti attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Bellucci-Shang
Mattia Bellucci sorteggiato contro il cinese numero 111 ATP Shang Juncheng: nessun precedente fra i due.
Nardi-Mahacak
Sarà Tomas Machac il primo avversario di Luca Nardi: nessun precedente fra i due.
Darderi-Hijikata
Luciano Darderi contenderà invece il primo turno all'australiano n.103 Rinky Hijikata: 1-0 per l'azzurro il bilancio dei precedenti.
Cobolli-qualificato/lucky loser
Flavio Cobolli attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Musetti-Mpetshi Perricard
Il numero 2 d'Italia sfiderà il francrese numero 37 Giovanni Mpetshi Perricard: terzo precedente fra i due, con l'azzurro in vantaggio nel bilancio complessivo.
Alcaraz-Opelka
La rincorsa al primato mondiale del numero 2 ATP partirà dalla sfida contro Reilly Opelka: nessun precedente fra i due.
Paolini: possibile Sabalenka ai quarti
Non un sorteggio fortunato per Paolini, che già ai quarti potrebbe affrontare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. In caso di accesso alla semifinale, potrebbe incontrare Jessica Pegula o Mirra Andreeva. Solamente in caso di approdo all'ultimo atto affronterebbe Madison Keys, Coco Gauff, Amanda Ansimova o Iga Swiatek.
Paolini-qualificata/lucky loser
La numero 1 d'Italia attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Sonego-Schoolkate
Lorenzo Sonego sorteggiato contro l'australiano n.96 Tristan Schoolkate: nessun precedente fra i due.
Arnaldi-Cerundolo
L'altro azzurro in gara Matteo Arnaldi debutterà invece contro l'argentino n.19 Francisco Cerundolo: nessun precedente fra i due.
Sinner: i possibili incroci allo US Open
Questi i possibili incroci del numero 1 al Flushing Meadows. In caso di successo sul ceco, affronterebbe uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. A seguire Denis Shapovalov o Bu Yunchaokete, e ancora Lorenzo Sonego, Tommy Paul o Aleksandr Bublik.
Al via i sorteggi: Sinner contro Kopriva all'esordio!
Il campione azzurro esordirà contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva: nessun precedente fra i due.
US Open 2025: tutti gli italiani in gara
- Jannik Sinner
- Lorenzo Musetti
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Sonego
- Matteo Arnaldi
- Mattia Bellucci
- Luca Nardi
US Open 2025: 4 italiani teste di serie
- 1. Jannik Sinner
- 2. Carlos Alcaraz
- 3. Alexander Zverev
- 4. Taylor Fritz
- 5. Jack Draper
- 6. Ben Shelton
- 7. Novak Djokovic
- 8. Alex De Minaur
- 9. Karen Khachanov
- 10. Lorenzo Musetti
- 11. Holger Rune
- 12. Casper Ruud
- 13. Daniil Medvedev
- 14. Tommy Paul
- 15. Andrey Rublev
- 16. Jakub Mensik
- 17. Frances Tiafoe
- 18. Alejandro Davidovich Fokina
- 19. Francisco Cerundolo
- 20. Jiri Lehecka
- 21. Tomas Machac
- 22. Ugo Humbert
- 23. Aleksandr Bublik
- 24. Flavio Cobolli
- 25. Felix Auger-Aliassime
- 26. Stefanos Tsitsipas
- 27. Denis Shapovalov
- 28. Alex Michelsen
- 29. Tallon Griekspoor
- 30. Brandon Nakashima
- 31. Gabriel Diallo
- 32. Luciano Darderi
Italia già campione a New York
Mentre si attendono i sorteggi nei singolari maschili e femminili, l'Italia celebra il secondo trionfo consecutivo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Il tandem azzurro ha difeso il titolo nel nuovo formato del torneo (non esente da critiche) superano la coppia Casper Ruud-Iga Swiatek.