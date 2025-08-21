Sinner sfida Kopriva all'US Open: chi è e il possibile percorso degli italiani da Paolini a Sonego

Definiti gli incroci dello US Open 2025. Il n.1 al mondo Jannik Sinner è stato sorteggiato contro il ceco n. 87 ATP Vit Kopriva . Quanto al diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz , comincerà la rincorsa alla vetta della classifica affrontando il n.66 Reilly Opelka . Si infiamma dunque la lotta per il primo posto del ranking, con il campione azzurro chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Taylor Fritz per mantenere la leadership, mentre lo spagnolo - che nel 2022 a New York ha conquistato il suo primo Slam in carriera divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi - punterà a pareggiare il cammino dell’azzurro nel corso del torneo. In caso di quinta riedizione stagionale della finale tra i primi due tennisti al mondo, lo spagnolo dovrebbe conquistare il suo secondo Major newyorkese per riappropriarsi del trono. Sorteggio meno fortunato invece per Jasmine Paolini , che potrebbe affrontare la numero 1 WTA Aryna Sabalenka già ai quarti di finale.

Il possibile cammino degli azzurri allo US Open

Sinner

Secondo turno: Popyrin/Ruusuvuori.

Terzo turno: Shapovalov/Fucsovics; Bu/Royer.

Ottavi: Bublik/Cilic; Sonego/Schoolkate; Borges/Holt; Moller/Paul.

Quarti: possibile derby con Musetti o Cobolli o incrocio con il n.5 Draper.

Musetti

Secondo turno: Hakys/Goffin.

Terzo turno: Brooksby/Vukic; Cobolli/qualificato-lucky loser.

Ottavi: Diallo/Dzumhur; Munar/qualificato-lucky loser; Bergs/Tseng; Draper/qualificato-lucky loser.

Sonego

Secondo turno: Bublik/Cilic.

Terzo turno: Borges/Holt; Moller/Paul.

Paolini

Secondo turno: Sasnovich/Jovic.

Terzo turno: Kessler/Linette; Vondrousova/qualificato-lucky loser.

Ottavi: Rybakina/Pareja; Bronzetti/qualificato-lucky loser; Raducanu/qualificato-lucky loser; Kudermetova/qualificato-lucky loser.

Quarti: possibile incrocio con Sabalenka, Fernandez, Mertens o Tauson.

Sinner torna in campo

Il numero 1 al mondo è tornato ad allenarsi dopo il malore che è costato la difesa del titolo a Cincinnati. Ad affiancarlo nella preparazione al debutto, l'argentino n. 54 Francisco Comesana. L'azzurro, apparso sorridente, ha incrociato il rivale Alcaraz, uscito a sua volta dall'allenamento con Musetti.

Cocciaretto-Yulia Putintseva

Elisabetta Cocciaretto è stata invece sorteggiata contro la n. 55 WTA Yulia Putintseva.

Bronzetti-qualificata/lucky loser

Lucia Bronzetti attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.

Bellucci-Shang

Mattia Bellucci sorteggiato contro il cinese numero 111 ATP Shang Juncheng: nessun precedente fra i due.

Nardi-Mahacak

Sarà Tomas Machac il primo avversario di Luca Nardi: nessun precedente fra i due.

Darderi-Hijikata

Luciano Darderi contenderà invece il primo turno all'australiano n.103 Rinky Hijikata: 1-0 per l'azzurro il bilancio dei precedenti.

Cobolli-qualificato/lucky loser

Flavio Cobolli attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.

Musetti-Mpetshi Perricard

Il numero 2 d'Italia sfiderà il francrese numero 37 Giovanni Mpetshi Perricard: terzo precedente fra i due, con l'azzurro in vantaggio nel bilancio complessivo.

Alcaraz-Opelka

La rincorsa al primato mondiale del numero 2 ATP partirà dalla sfida contro Reilly Opelka: nessun precedente fra i due.

Paolini: possibile Sabalenka ai quarti

Non un sorteggio fortunato per Paolini, che già ai quarti potrebbe affrontare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. In caso di accesso alla semifinale, potrebbe incontrare Jessica Pegula o Mirra Andreeva. Solamente in caso di approdo all'ultimo atto affronterebbe Madison Keys, Coco Gauff, Amanda Ansimova o Iga Swiatek.

Paolini-qualificata/lucky loser

La numero 1 d'Italia attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.

Sonego-Schoolkate

Lorenzo Sonego sorteggiato contro l'australiano n.96 Tristan Schoolkate: nessun precedente fra i due.

Arnaldi-Cerundolo

L'altro azzurro in gara Matteo Arnaldi debutterà invece contro l'argentino n.19 Francisco Cerundolo: nessun precedente fra i due.

Sinner: i possibili incroci allo US Open

Questi i possibili incroci del numero 1 al Flushing Meadows. In caso di successo sul ceco, affronterebbe uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. A seguire Denis Shapovalov o Bu Yunchaokete, e ancora Lorenzo Sonego, Tommy Paul o Aleksandr Bublik.

Al via i sorteggi: Sinner contro Kopriva all'esordio!

Il campione azzurro esordirà contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva: nessun precedente fra i due.

US Open 2025: tutti gli italiani in gara

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Mattia Bellucci

Luca Nardi

US Open 2025: 4 italiani teste di serie

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Taylor Fritz

5. Jack Draper

6. Ben Shelton

7. Novak Djokovic

8. Alex De Minaur

9. Karen Khachanov

10. Lorenzo Musetti

11. Holger Rune

12. Casper Ruud

13. Daniil Medvedev

14. Tommy Paul

15. Andrey Rublev

16. Jakub Mensik

17. Frances Tiafoe

18. Alejandro Davidovich Fokina

19. Francisco Cerundolo

20. Jiri Lehecka

21. Tomas Machac

22. Ugo Humbert

23. Aleksandr Bublik

24. Flavio Cobolli

25. Felix Auger-Aliassime

26. Stefanos Tsitsipas

27. Denis Shapovalov

28. Alex Michelsen

29. Tallon Griekspoor

30. Brandon Nakashima

31. Gabriel Diallo

32. Luciano Darderi

Italia già campione a New York

Mentre si attendono i sorteggi nei singolari maschili e femminili, l'Italia celebra il secondo trionfo consecutivo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Il tandem azzurro ha difeso il titolo nel nuovo formato del torneo (non esente da critiche) superano la coppia Casper Ruud-Iga Swiatek.