Sinner sfida Kopriva all'US Open: chi è e il possibile percorso degli italiani da Paolini a Sonego

Benvenuti alla diretta del sorteggio del tabellone principale dello US Open 2025. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è stato sorteggiato contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva. Grande attesa anche per il diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, che al Flushing Meadows infiammerà la lotta per il primo posto del ranking mondiale. Il campione azzurro è infatti chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Taylor Fritz per mantenere la leadership, mentre il numero 2 - che nel 2022 a New York ha conquistato il suo primo Slam in carriera divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi - punterà a eguagliare il cammino dell’azzurro. In caso della quinta riedizione stagionale di una finale tra i primi due tennisti al mondo, lo spagnolo dovrebbe conquistare il suo secondo Major newyorkese per riappropriarsi del trono. Grande attesa anche per la numero 1 d'Italia e finalista a Cincinnati Jasmine Paolini.