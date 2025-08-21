Sinner sfida Kopriva all'US Open: chi è e il possibile percorso degli italiani da Paolini a Sonego

Benvenuti alla diretta del sorteggio del tabellone principale dello US Open 2025. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è stato sorteggiato contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva. Grande attesa anche per il diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, che al Flushing Meadows infiammerà la lotta per il primo posto del ranking mondiale. Il campione azzurro è infatti chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Taylor Fritz per mantenere la leadership, mentre il numero 2 - che nel 2022 a New York ha conquistato il suo primo Slam in carriera divenendo inoltre il più giovane numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi - punterà a eguagliare il cammino dell’azzurro. In caso della quinta riedizione stagionale di una finale tra i primi due tennisti al mondo, lo spagnolo dovrebbe conquistare il suo secondo Major newyorkese per riappropriarsi del trono. Grande attesa anche per la numero 1 d'Italia e finalista a Cincinnati Jasmine Paolini.
Darderi-Hijikata
Luciano Darderi contenderà invece il primo turno all'australiano n.103 Rinky Hijikata.
Cobolli-qualificato/lucky loser
L'azzurro attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Musetti-Mpetshi Perricard
Il numero 2 d'Italia sfiderà il francrese numero 37 Giovanni Mpetshi Perricard: terzo precedente fra i due, con l'azzurro in vantaggio nel bilancio complessivo.
Alcaraz-Opelka
La rincorsa al primato mondiale del numero 2 ATP partirà dalla sfida contro Reilly Opelka.
Paolini: possibile Sabalenka ai quarti
Non un sorteggio fortunato per Paolini, che già ai quarti potrebbe affrontare la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. In caso di accesso alla semifinale, potrebbe incontrare Jessica Pegula o Mirra Andreeva. Solamente in caso di approdo all'ultimo atto affronterebbe Madison Keys, Coco Gauff, Amanda Ansimova o Iga Swiatek.
Paolini-qualificata/lucky loser
La numero 1 d'Italia attende l'esito delle qualificazioni per conoscere l'avversario all'esordio.
Sonego-Schoolkate
Lorenzo Sonego sorteggiato contro l'australiano n.96 Tristan Schoolkate: nessun precedente fra i due.
Arnaldi-Cerundolo
L'altro azzurro in gara Matteo Arnaldi debutterà invece contro l'argentino n.19 Francisco Cerundolo: nessun precedente fra i due.
Sinner: i possibili incroci allo US Open
Questi i possibili incroci del numero 1 al Flushing Meadows. In caso di successo sul ceco, affronterebbe uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori. A seguire Denis Shapovalov o Bu Yunchaokete, e ancora Lorenzo Sonego, Tommy Paul o Aleksandr Bublik.
Al via i sorteggi: Sinner contro Kopriva all'esordio!
Il campione azzurro esordirà contro il ceco numero 87 al mondo Vit Kopriva: nessun precedente fra i due.
US Open 2025: tutti gli italiani in gara
- Jannik Sinner
- Lorenzo Musetti
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Sonego
- Matteo Arnaldi
- Mattia Bellucci
- Luca Nardi
US Open 2025: 4 italiani teste di serie
- 1. Jannik Sinner
- 2. Carlos Alcaraz
- 3. Alexander Zverev
- 4. Taylor Fritz
- 5. Jack Draper
- 6. Ben Shelton
- 7. Novak Djokovic
- 8. Alex De Minaur
- 9. Karen Khachanov
- 10. Lorenzo Musetti
- 11. Holger Rune
- 12. Casper Ruud
- 13. Daniil Medvedev
- 14. Tommy Paul
- 15. Andrey Rublev
- 16. Jakub Mensik
- 17. Frances Tiafoe
- 18. Alejandro Davidovich Fokina
- 19. Francisco Cerundolo
- 20. Jiri Lehecka
- 21. Tomas Machac
- 22. Ugo Humbert
- 23. Aleksandr Bublik
- 24. Flavio Cobolli
- 25. Felix Auger-Aliassime
- 26. Stefanos Tsitsipas
- 27. Denis Shapovalov
- 28. Alex Michelsen
- 29. Tallon Griekspoor
- 30. Brandon Nakashima
- 31. Gabriel Diallo
- 32. Luciano Darderi
Italia già campione a New York
Mentre si attendono i sorteggi nei singolari maschili e femminili, l'Italia celebra il secondo trionfo consecutivo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Il tandem azzurro ha difeso il titolo nel nuovo formato del torneo (non esente da critiche) superano la coppia Casper Ruud-Iga Swiatek.
Gli italiani al via
La pattuglia azzurra sarà guidata dal numero uno del ranking mondiale, affiancato da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel tabellone femminile, invece, fari ancora una volta puntati su Jasmine Paolini, anche lei reduce dalla finale di Cincinnati. Dalle qualificazioni potrebbe invece arrivare ulteriore rinforzo azzurro: tra gli uomini Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi sono in corsa per un posto, mentre tra le donne si attendono i verdetti su Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.
Dove vederli in tv o streaming
Il sorteggio prenderà il via nel tardo pomeriggio italiano, precisamente alle ore 18, ma non sarà trasmesso in tv. L’unico modo per seguirlo sarà lo streaming sul canale YouTube ufficiale degli Us Open o, in alternativa, la diretta testuale dell'evento live sul nostro sito.
